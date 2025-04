OM : Djellit fustige De Zerbi et pose la question qui fâche !

L’Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de 3-0 à Monaco. Nabil Djellit n’a pas été tendre avec le coach Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à s’imposer lors du déplacement à Monaco ce samedi. Pourtant cette rencontre était d’une importance capitale pour la course au podium. Sur son compte X après la rencontre, Nabil Djellit a posé une question qui fâche sur Roberto De Zerbi : est-il encore l’homme de la situation?

“9 défaites en L1 avec un bel effectif, bien meilleur que ceux de Tudor ou Marcelino. Cette équipe a été survendue tout comme le coach… De Zerbi est-il l’homme de la situation ? On a le droit de se poser la question. Faut absolument pour notre foot que l’OM soit en C1 l’an prochain. L’OM est en galère de centraux (Balerdi out, Cornelius faible, Mbemba out etc…). Et De Zerbi s’entête à jouer à trois derrière… et la première ligne ne presse pas et se voit déjà au Real, Greenwood le premier”, a publié le journaliste sur plusieurs postes.

OM : CATASTROPHE A MONACO… L’EQUIPE SOMBRE ET SE MET EN DANGER POUR LA LDC

