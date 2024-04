OM : Djellit ironise sur « Longoria le magicien » !

Sur son compte Twitter, Nabil Djellit n’a pas hésité à mettre un petit tacle à Pablo Longoria après la défaite des Marseillais face au LOSC ce vendredi.

Ce vendredi l’OM a ouvert la 28e journée de Ligue 1 et a une nouvelle fois été décevant après une défaite contre Rennes et le PSG en Ligue 1. Sur son compte Twitter, Nabil Djellit a commenté la rencontre et a ciblé Pablo Longoria à l’issue de cette énième défaite contre un gros du championnat. « Longoria a un budget pour faire une super production et à l’arrivée ça donne un court métrage. C’est effectivement un magicien… », a publié le journaliste.

Pour rappel, l’Olympique de Marseille a le deuxième plus gros budget de Ligue 1 bien derrière le PSG. Pourtant, le club marseillais est bien loin de cette position au classement. Un échec pour le projet sportif de l’OM et donc du président Pablo Longoria qui a clairement raté sa saison en Ligue 1. Il ne reste qu’un léger espoir de faire quelque chose en Europa League et ça commence dès jeudi à Benfica.

Longoria a un budget pour faire une super production et à l’arrivée ça donne un court métrage. C’est effectivement un magicien… #LOSCOM pic.twitter.com/Clx2n8fk4q — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 5, 2024

