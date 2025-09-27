OM – Djellit : “L’OM s’en sort bien au niveau de l’arbitrage”

LIGUE 1 – OM : Djellit s’inquiète pour Gouiri malgré la victoire à Strasbourg

Au lendemain du succès de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg (1-2), Nabil Djellit a livré son analyse sur On compte X. Si le journaliste salue la victoire olympienne après le coup d’éclat contre le PSG, il s’interroge surtout sur la situation d’Amine Gouiri, toujours en difficulté devant le but.

Un OM qui confirme, mais pas sans difficultés

Pour Djellit, ce déplacement en Alsace représentait un test grandeur nature :

« Gros coup de l’OM. C’était un vrai test après le succès contre le PSG. Bousculé par Strasbourg, l’entrée d’Aubameyang a apporté l’efficacité qu’il manquait avec Gouiri et les autres joueurs offensifs. »

Un constat qui souligne à la fois la solidité collective et les limites actuelles de l’attaque marseillaise.

Pour Parier sur le match OM PSG rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr. *Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

Gouiri, un talent fragilisé

Titulaire mais encore muet, Amine Gouiri cristallise les interrogations. Djellit le juge intéressant dans le jeu, mais souligne son inefficacité :

« Gouiri reste intéressant dans le jeu. Mais 0 but. C’est le gros perdant du départ de Rabiot. On sentait une vraie connexion. La concurrence d’Aubameyang le fragilise. Il est dans une mauvaise phase et chez lui ça peut durer 6 mois… Sauf qu’il est à l’OM. »

Une mise en garde forte, dans un club où la patience du public comme du staff reste limitée.

Des décisions arbitrales favorables

L’éditorialiste a également pointé certains faits de jeu :

« Aguerd aurait pu être expulsé, la main de Pavard aurait dû être checkée par la VAR. L’OM s’en sort bien au niveau de l’arbitrage. »