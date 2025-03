OM : Djellit prévient déjà les Parisiens avant le Classique !

Après la large victoire des Parisiens face au LOSC ce samedi soir (4-1), Nabil Djellit réagit en affirmant que ce serait autre chose face à l’OM.

L’OM et le PSG s’affronteront dans deux semaines après la réception du FC Nantes et du RC Lens. Avant ce déplacement des Marseillais, les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée du LOSC avec une victoire 4-1. Pour Nabil Djellit, les Dogues n’ont pas été au niveau et les Franciliens devront s’attendre à autre chose contre l’OM.

« Le PSG est prêt pour Liverpool. Ça sera une autre histoire contre l’OM dans deux semaines… », a posté le journaliste sur ses réseaux sociaux.

Ça sera une autre histoire contre l’OM dans deux semaines… #PSGLOSC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 1, 2025

Les joueurs de l’OM prennent du recul sur l’arbitrage

Tout en évoquant les tensions créées par Pablo Longoria, le président de l’OM, et les accusations d’arbitrage, Djellit a surtout mis l’accent sur la réaction des joueurs et sur le basculement de mentalité qui pourrait marquer un tournant pour le club marseillais.

Selon Nabil Djellit, ce qui a marqué les esprits après le match contre Auxerre n’est pas seulement le pic de Longoria sur l’arbitrage, mais surtout la réaction des joueurs. « Ce qui m’a intéressé, c’est aussi la réaction des joueurs. Et je crois qu’eux-mêmes en ont marre de ces histoires d’arbitrage. » Djellit a observé que, contrairement aux attentes, des figures de proue de l’équipe comme Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot ont préféré se concentrer sur leur propre performance plutôt que de se focaliser sur les erreurs d’arbitrage.

Loin d’excuser les défaillances de l’équipe par les décisions de l’arbitre, les deux joueurs ont rapidement évoqué l’arbitrage pour se conformer à la position du club, mais ont surtout mis l’accent sur leurs insuffisances sur le terrain. « Ils ont surtout fait remarquer qu’ils n’avaient pas été à la hauteur sur ce match, » a ajouté Djellit, soulignant l’attitude professionnelle et réaliste des joueurs.

Un basculement après la sanction de Longoria

Pour Nabil Djellit, cette prise de responsabilité des joueurs, ainsi que la sanction qui a frappé Pablo Longoria, montre qu’un changement est en cours au sein du groupe. Le journaliste a expliqué qu’il y a un basculement dans l’état d’esprit de l’équipe : « Il y a un basculement avec la sanction de Longoria, mais on va passer à autre chose ensuite. »

Ce qui semble se dessiner, selon lui, est une volonté de se concentrer sur les matchs à venir et de ne pas se laisser déconcentrer par les polémiques externes. Djellit croit fermement que l’OM possède les qualités nécessaires pour rebondir et terminer la saison en force. « Il y a des personnalités et du caractère dans cette équipe, je pense que les joueurs vont reprendre le pouvoir et que l’OM va terminer deuxième, » a-t-il déclaré avec conviction.