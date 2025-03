OM : Djellit relance le débat autour de Mbemba !

Rien ne va plus pour l’Olympique de Marseille. Battu 3-1 sur la pelouse de Reims, le club phocéen a concédé sa quatrième défaite sur les cinq derniers matchs, laissant Monaco lui passer devant au classement. Une nouvelle contre-performance qui met en lumière les nombreuses difficultés de l’équipe, notamment sur le plan défensif. La nouvelle mise en lumière de ces nombreuses difficultés est l’occasion pour certains de relancer le débat autour du cas Chancel Mbemba…

Mis à l’écart depuis juillet, Chancel Mbemba n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi et reste cantonné au loft marseillais depuis cet été. Une situation qui n’est définitivement pas du goût du journaliste, Nabil Djellit, qui a exprimé son incompréhension sur les réseaux sociaux après la piètre prestation défensive des Olympiens lors de la défaite 3 – 1 contre Reims ce samedi.

« Tu continues de le payer une blinde… »

Sur X (anciennement Twitter), Nabil Djellit a donc relancé le débat autour du défenseur central congolais en taclant au passage la direction marseillaise :

« T’as ton meilleur axial au placard, tu continues de le payer une blinde, pendant que le coach est obligé de faire du bricolage dans le secteur (Rongier, Kondogbia et joueurs lents). Et tu ajoutes que Rulli est redevenu normal et ne masque plus le vrai niveau de l’OM. »

Avec Monaco désormais devant au classement, l’OM n’a plus le choix : il doit réagir et vite pour ne pas laisser s’éloigner une qualification en Ligue des Champions. Roberto De Zerbi devra donc très rapidement trouver des solutions, au risque de tout perdre dans une saison qui semblait pourtant satisfaisante jusqu’alors.

