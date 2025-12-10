OM : Djellit voit un jackpot à venir… et ironise sur la VAR !

L’actualité OM a été marquée par une soirée riche en émotions après la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Union Saint-Gilloise (3-2) en Ligue des Champions. Un succès précieux qui permet au club phocéen d’atteindre la barre des 9 points dans la compétition et de maintenir intactes ses chances de qualification.

Cette rencontre a également suscité des réactions dans le paysage médiatique, notamment celle du journaliste Nabil Djellit, qui s’est exprimé sur son compte X au sujet de la prestation de Mason Greenwood et du rôle déterminant de la VAR.

Jackpot à venir pour Greenwood ?

Au terme de la rencontre, Nabil Djellit a livré une analyse appuyée de la performance marseillaise, en mettant en avant l’impact de Greenwood mais aussi le rôle central de l’assistance vidéo. Sa déclaration, publiée sur X, a rapidement circulé dans la sphère footballistique :

« Greenwood est bien au-dessus. Je vois bien l’OM faire le jackpot avec lui. Mais où ? VAR est probablement le meilleur joueur de l’OM après Greenwood. L’OM évite le traquenard. Pas normal de perdre autant la maîtrise à 3-1. Une victoire miraculeuse décisive pour la qualification… »

Greenwood est bien au-dessus. Je vois bien l’OM faire le jackpot avec lui. Mais où ? #USGOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 9, 2025

Lors de ce match face à Union Saint-Gilloise, l’OM a en effet bénéficié de deux interventions majeures de la VAR, chacune conduisant à l’annulation de buts belges pour positions de hors-jeu. Ces décisions ont pesé lourd dans le scénario final de la rencontre, alors que les Marseillais semblaient perdre la maîtrise du match après avoir mené 3-1.

L’OM s’est fait peur !

Sur le plan individuel, la prestation de Mason Greenwood a été l’un des points forts de la soirée pour l’Olympique de Marseille. Déjà performant lors des précédentes sorties européennes, l’attaquant anglais a une nouvelle fois pesé sur la défense adverse par ses prises de balle, ses accélérations et sa justesse dans les zones décisives.

Grâce à ce succès face à l’Union Saint-Gilloise, l’OM totalise désormais 9 points en Ligue des Champions, un capital important à ce stade de la phase de groupes. Si la marge de progression reste évidente, notamment dans la gestion des temps faibles, Marseille peut s’appuyer sur l’efficacité offensive de Greenwood et sur des décisions arbitrales déterminantes pour envisager la suite avec ambition.

Cette victoire, qualifiée de “miraculeuse” par Nabil Djellit, pourrait bien compter parmi les tournants majeurs de la campagne européenne marseillaise.