Football Club de Marseille vous donne rendez-vous ce jeudi 19 novembre à 17h30 pour un nouveau Débat Foot Marseille. Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Sourigna Manomay débattront du calendrier de l’OM, de la DNCG et du mercato, puis des déclarations de Medhi Benatia.

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Retrouvez le direct dans le lecteur ci-dessus ou sur la page YouTube de cette émission↗. Le programme s’organise autour de trois débats, avec une large place consacrée aux enjeux financiers et sportifs du prochain mercato marseillais.

Quel objectif pour l’OM avant la mi-saison ?

Le premier débat portera sur le calendrier à venir en Ligue 1 et en Ligue Europa. Le Mans, Levski Sofia, Auxerre, Nice, Celta Vigo et Lyon figurent parmi les rendez-vous évoqués dans le programme de l’émission. L’équipe discutera de la place à donner à chaque compétition et de la gestion de l’effectif dans cette série. Faut-il faire tourner et quelles rencontres faut-il privilégier ? Les intervenants échangeront également sur le bilan minimum à viser avant la mi-saison et sur les possibilités de l’OM de s’installer dans le haut du classement.

DNCG et mercato : faudra-t-il encore vendre cet hiver ?

Le débat principal sera consacré à la DNCG et aux marges de manœuvre de Marseille pour le mercato d’hiver. À partir des informations publiées par La Provence en début de semaine, le plateau reviendra sur la situation financière du club et les efforts encore envisageables. Faut-il envisager de nouvelles ventes ou attendre un effort supplémentaire de Frank McCourt ? Peut-on renforcer l’équipe sans céder un cadre et jusqu’où réduire la masse salariale sans fragiliser les choix de Bruno Genesio ? Retrouvez aussi notre point sur les départs envisagés et la position de Genesio concernant Højbjerg↗.

Benatia : des explications ou un règlement de comptes ?

La dernière partie sera consacrée aux déclarations de Medhi Benatia sur Canal+. Ses propos concernant Pablo Longoria, la situation financière du club et le manque de leaders dans le vestiaire alimenteront le débat. Vous pouvez retrouver les accusations de Benatia envers Longoria↗ dans notre article. Ces déclarations apportent-elles un nouvel éclairage sur les difficultés passées de l’OM ? Qui porte la responsabilité des erreurs commises au cours des dernières saisons ? Partagez vos questions et vos réactions dans le chat dès 17h30.