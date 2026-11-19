L’OM préparerait un mercato hivernal placé sous le signe du dégraissage. Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes et Neal Maupay seraient concernés, tandis que Bruno Genesio s’opposerait à un départ de Pierre-Emile Højbjerg.

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Les contraintes financières et les exigences de la DNCG obligeraient Marseille à réfléchir autant aux sorties qu’aux éventuelles arrivées. Selon RMC Sport, la direction olympienne chercherait ainsi à réduire ses charges afin de retrouver davantage de flexibilité sur le marché des transferts.

Trois joueurs placés parmi les départs espérés

Geoffrey Kondogbia↗ figurerait en première ligne dans cette réflexion. Sa situation sportive et contractuelle pèserait dans les choix marseillais, alors que le club souhaiterait alléger son entrejeu et récupérer une marge salariale pour la suite de son projet. Angel Gomes et Neal Maupay seraient également concernés. Le milieu offensif, arrivé avec des attentes importantes, ne s’inscrirait pas forcément dans les priorités du staff pour la deuxième partie de saison. De son côté, l’attaquant ne représenterait plus une priorité dans la construction du groupe, selon les éléments rapportés par RMC Sport. Ces trois dossiers restent toutefois à concrétiser. L’OM devra trouver des clubs intéressés et parvenir à des accords économiquement acceptables pour espérer finaliser plusieurs opérations dès le mois de janvier.

Genesio veut conserver Pierre-Emile Højbjerg

Le cas de Pierre-Emile Højbjerg serait différent. Alors que le milieu danois pourrait↗ attirer l’attention sur le marché en raison de son statut et de sa valeur, Bruno Genesio ne souhaiterait pas le voir partir durant la période hivernale. L’entraîneur marseillais considérerait que l’équilibre récemment trouvé au milieu de terrain est lié au retour du Danois. Son expérience, son volume de jeu et sa capacité à organiser l’entrejeu seraient jugés importants dans le fonctionnement actuel de l’équipe. En parallèle, un lissage du salaire de Højbjerg serait en négociation. Cette piste doit permettre de répondre aux impératifs économiques de l’OM tout en conservant un joueur que le staff ne voudrait pas perdre en cours de saison.