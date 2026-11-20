Retrouvez en replay le Débat Foot Marseille du jeudi 19 novembre avec Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Sourigna Manomay. Le calendrier de l’OM, les enjeux du prochain passage devant la DNCG et les déclarations de Medhi Benatia composent le programme de cette émission.

Voir sur YouTube

La vidéo de cette édition est disponible dans le lecteur ci-dessus et sur la page YouTube de l’émission↗. Retrouvez les trois thèmes du programme ci-dessous pour accompagner votre visionnage du replay.

Le calendrier de l’OM et les objectifs avant la mi-saison

La première partie porte sur les rendez-vous marseillais en Ligue 1 et en Ligue Europa. Le Mans, Levski Sofia, Auxerre, Nice, Celta Vigo et Lyon figurent dans le calendrier évoqué au programme. La gestion de l’effectif, la place de la compétition européenne et les ambitions en championnat constituent les principaux axes de discussion. Quels matches privilégier et faut-il faire tourner ? Quel bilan minimum viser avant la mi-saison ? Ces questions forment le cadre du débat sur les possibilités de l’OM de s’installer dans le haut du classement.

DNCG et mercato : les marges de manœuvre de Marseille

Le dossier central concerne la DNCG et le prochain mercato d’hiver. Les informations publiées par La Provence en début de semaine servent de point de départ pour discuter de la situation financière du club et des efforts encore envisageables. De nouvelles ventes seront-elles nécessaires et quel rôle Frank McCourt peut-il jouer ? Le programme pose aussi la question d’un recrutement sans départ de cadre, ainsi que celle des conséquences sportives d’une nouvelle réduction de la masse salariale. Notre article sur les départs envisagés et la position de Genesio concernant Højbjerg↗ permet de retrouver ce contexte.

Les déclarations de Benatia sur Longoria et les difficultés du club

La dernière partie revient sur les propos de Medhi Benatia sur Canal+, concernant notamment Pablo Longoria, les finances de l’OM et le manque de leaders dans le vestiaire. Le programme interroge la portée de ces déclarations et les responsabilités dans les difficultés des dernières saisons. S’agit-il d’explications sur la crise passée ou d’un règlement de comptes ? Retrouvez également notre article consacré aux accusations de Benatia envers Longoria↗. Les échanges entre les intervenants sont à retrouver dans la vidéo de ce DFM.