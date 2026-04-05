OM : Domenech prévoit une tempête médiatique…

À la veille d’un choc important de Ligue 1 entre AS Monaco et Olympique de Marseille, une déclaration de Raymond Domenech fait déjà grand bruit. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a estimé qu’un revers marseillais ce dimanche soir aurait des conséquences bien plus importantes, notamment sur le plan médiatique, qu’une défaite monégasque.

Une pression asymétrique

Vendredi, dans l’émission L’Équipe du Soir diffusée sur La chaîne L’Équipe, Domenech a livré une analyse tranchée de la situation. Selon lui, l’OM joue bien plus gros dans cette rencontre comptant pour la 28ᵉ journée de Ligue 1.

« Si Marseille perd ce match-là […] il y a toute la meute derrière au classement qui va revenir sur eux », a-t-il averti, pointant une pression sportive immédiate. Déjà fragilisé par une récente défaite au Vélodrome face à Lille, le club phocéen n’aurait plus le droit à l’erreur.

Monaco, l’équipe sans pression ?

À l’inverse, Domenech estime que Monaco aborde cette rencontre dans une dynamique plus favorable psychologiquement. « Monaco n’a pas cette pression car ils reviennent de nulle part. C’est un miracle où ils en sont », a-t-il expliqué.

Autrement dit, une contre-performance du club de la Principauté serait perçue comme un simple accroc, là où un faux pas marseillais pourrait être interprété comme un véritable coup d’arrêt.

L’OM, cible médiatique privilégiée

Mais au-delà de l’enjeu sportif, c’est surtout la résonance médiatique qui différencierait les deux clubs. « Si Monaco perd, on ne va pas en faire un drame. Si Marseille perd, on va en parler toute la semaine », a insisté Domenech.

Une affirmation qui illustre le statut particulier de l’OM dans le paysage du football français. Club passionnel, suivi par un public immense et scruté en permanence, Marseille génère naturellement plus de débats, de critiques et d’analyses que la plupart de ses concurrents.

Ce déplacement à Monaco pourrait donc marquer un tournant pour l’OM. Entre pression du classement et exposition médiatique accrue, les hommes de Marseille savent qu’un mauvais résultat pourrait rapidement enflammer l’actualité footballistique.

Reste à savoir si cette pression supplémentaire sera un frein… ou un moteur.