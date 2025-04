OM : Double événement au vélodrome mi-mai à Marseille !

Le 16 mai prochain, le parvis du stade Vélodrome accueillera un événement hautement symbolique pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Une statue à l’effigie de Bernard Tapie y sera inaugurée, selon les informations de BFM Marseille. Cette date n’a pas été choisie au hasard. Elle précède de seulement 24 heures le dernier match de la saison, une rencontre décisive face à Rennes, au cours de laquelle l’OM pourrait encore jouer une qualification en Ligue des champions.

Cette inauguration rend hommage à l’ancien président du club, Bernard Tapie, figure emblématique de l’histoire de l’OM. Le choix du parvis Jean Bouin, situé devant le stade Vélodrome, souligne l’importance symbolique du lieu pour les supporters. Ce parvis portera désormais le nom de parvis Bernard Tapie, en reconnaissance du rôle majeur qu’a joué l’homme d’affaires dans l’âge d’or du club.

16 mai inauguration de la statue, 17 mai OM – Rennes !

Tapie est notamment associé à la victoire de l’OM en Ligue des champions en 1993, la seule remportée par un club français à ce jour. Sous sa présidence, l’équipe s’était imposée 1-0 face à l’AC Milan, grâce à un but de Basile Boli. Ce titre européen reste une référence pour les supporters et un sommet dans l’histoire du football français.

Une cérémonie en présence de la famille Tapie et des autorités

L’événement se déroulera en présence de la famille de Bernard Tapie ainsi que du maire de Marseille, Benoît Payan. La cérémonie marquera donc à la fois une inauguration et une transmission de mémoire autour de la figure de Tapie, toujours très populaire à Marseille.

À la veille d’un match à fort enjeu, l’OM et ses supporters pourraient ainsi rendre hommage à leur ancien président de la plus belle manière, en décrochant une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.