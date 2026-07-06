OM : Double mauvaise nouvelle pour Cornelius !

L’aventure du Canada à la Coupe du monde 2026 s’est achevée en huitième de finale face au Maroc. Si le parcours des Canucks restera historique avec une première qualification pour la phase à élimination directe, certaines décisions du sélectionneur Jesse Marsch interrogent. Parmi elles, la gestion de Derek Cornelius, qui quitte le Mondial sans aucune minute disputée lors de ce 8es de finale…
Une aventure historique qui se termine brutalement
Le parcours du Canada à la Coupe du monde 2026 a pris fin en huitième de finale après une lourde défaite contre le Maroc (3-0). Après avoir réalisé un tournoi encourageant et décroché, pour la première fois de son histoire, une qualification pour la phase à élimination directe, les Canadiens espéraient poursuivre l’aventure. Mais face à une équipe marocaine expérimentée et réaliste, ils ont fini par atteindre leurs limites.
Pourtant, tout n’avait pas mal commencé pour les hommes de Jesse Marsch. Très entreprenants durant le premier acte, ils ont multiplié les offensives et se sont procuré plusieurs occasions franches. Mais le gardien marocain Yassine Bounou s’est montré impérial, repoussant toutes les tentatives canadiennes.
Au retour des vestiaires, le Maroc a fait la différence grâce à sa maîtrise collective. Azzedine Ounahi a ouvert le score avant de s’offrir un doublé, tandis que Soufiane Rahimi a définitivement scellé le sort de la rencontre dans le temps additionnel. Le score final de 3-0 apparaît sévère au regard de l’entame canadienne, mais il récompense le réalisme des Lions de l’Atlas.
Même si l’élimination est difficile à digérer, le bilan global reste positif pour le Canada. La sélection a montré de réels progrès sur la scène internationale, obtenant sa première victoire dans l’histoire de la Coupe du monde et atteignant pour la première fois les huitièmes de finale. Une performance qui confirme la montée en puissance du football canadien à l’approche des prochaines échéances internationales.
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Le cas Derek Cornelius, une absence désormais expliquée
Au-delà de l’élimination sportive, la gestion de Derek Cornelius durant le tournoi a suscité des interrogations. Le défenseur canadien faisait pourtant partie du groupe retenu par Jesse Marsch, mais il n’a disputé aucune minute de jeu lors de la compétition, y compris face au Maroc.
Cette absence totale, alors même que le sélectionneur a multiplié les rotations dans son onze de départ au fil des rencontres, avait de quoi surprendre pour un joueur habitué à évoluer avec la sélection nationale. L’explication est finalement venue de Jesse Marsch lui-même : Cornelius aurait été freiné tout au long du tournoi par une blessure musculaire, ce qui expliquerait son absence totale de temps de jeu. Une précision qui éclaire la situation, mais qui interroge aussi sur la communication tardive autour de cet état physique — le défenseur figurant malgré tout dans le groupe et sur la feuille de match à chaque rencontre.
Quelles perspectives pour le Canada ?
L’élimination du Canada marque la fin d’un Mondial qui restera néanmoins historique pour le pays, porté par une génération capable de rivaliser avec des nations plus expérimentées. Reste à savoir si cette dynamique se traduira par une confirmation lors des prochaines échéances internationales, et si Derek Cornelius, freiné physiquement tout au long du tournoi, retrouvera pleinement sa place dans le dispositif défensif canadien à l’avenir.
Paul Laffisse