OM : Double mauvaise nouvelle pour Cornelius !

L’aventure du Canada à la Coupe du monde 2026 s’est achevée en huitième de finale face au Maroc. Si le parcours des Canucks restera historique avec une première qualification pour la phase à élimination directe, certaines décisions du sélectionneur Jesse Marsch interrogent. Parmi elles, la gestion de Derek Cornelius, qui quitte le Mondial sans aucune minute disputée lors de ce 8es de finale…

Une aventure historique qui se termine brutalement

Le parcours du Canada à la Coupe du monde 2026 a pris fin en huitième de finale après une lourde défaite contre le Maroc (3-0). Après avoir réalisé un tournoi encourageant et décroché, pour la première fois de son histoire, une qualification pour la phase à élimination directe, les Canadiens espéraient poursuivre l’aventure. Mais face à une équipe marocaine expérimentée et réaliste, ils ont fini par atteindre leurs limites.

Pourtant, tout n’avait pas mal commencé pour les hommes de Jesse Marsch. Très entreprenants durant le premier acte, ils ont multiplié les offensives et se sont procuré plusieurs occasions franches. Mais le gardien marocain Yassine Bounou s’est montré impérial, repoussant toutes les tentatives canadiennes.

Au retour des vestiaires, le Maroc a fait la différence grâce à sa maîtrise collective. Azzedine Ounahi a ouvert le score avant de s’offrir un doublé, tandis que Soufiane Rahimi a définitivement scellé le sort de la rencontre dans le temps additionnel. Le score final de 3-0 apparaît sévère au regard de l’entame canadienne, mais il récompense le réalisme des Lions de l’Atlas.

Même si l’élimination est difficile à digérer, le bilan global reste positif pour le Canada. La sélection a montré de réels progrès sur la scène internationale, obtenant sa première victoire dans l’histoire de la Coupe du monde et atteignant pour la première fois les huitièmes de finale. Une performance qui confirme la montée en puissance du football canadien à l’approche des prochaines échéances internationales.