OM : Drogba, Ribery, Stojkovic… un casting exceptionnel pour les 125 ans !

Ce vendredi 2 mai, l’Olympique de Marseille célèbre ses 125 ans avec un événement spécial au Stade Vélodrome. Le club phocéen a prévu une grande soirée de fête avec un match de légendes réunissant plus d’une centaine d’anciens joueurs ayant marqué l’histoire du club. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu aux alentours de 21h.

Cette célébration rassemblera plusieurs générations de joueurs ayant fait vibrer le public marseillais. Les supporters pourront voir évoluer sur la pelouse des figures emblématiques des années 1970 à 2010, incluant les héros du doublé de 1972, les finalistes européens de 1991, 1993, 2004 et 2018, ainsi que les champions de France 2010.

Nasri, Niang, Papin, Pirès…

𝟏𝟐𝟓𝐭𝐡 𝐀𝐍𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐀𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 🌟🎂 Ce soir, l’@orangevelodrome accueillera 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬 𝐝’𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧 et 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐚̂𝐠𝐞𝐬 pour un moment d’histoire et de communion unique autour d’une passion commune : 𝐥’𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞… pic.twitter.com/ZpUbpYyM5D — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2025

Parmi les invités déjà confirmés, on retrouve des noms prestigieux comme Franck Ribéry, Samir Nasri, Didier Drogba, Mamadou Niang, Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Josip Skoblar, Fabrizio Ravanelli, Marcel Desailly, Robert Pirès ou encore Djibril Cissé. À leurs côtés, d’autres anciens olympiens tels que Sonny Anderson, William Gallas, Benoît Cheyrou, Dragan Stojkovic, Jocelyn Angloma, Bafétimbi Gomis, Brandao, Loïc Rémy, Bakari Koné ou Stéphane Mbia participeront également à la fête.

Deux coachs historiques pour diriger les légendes

Pour encadrer les deux équipes, l’OM a fait appel à deux entraîneurs marquants de son histoire : Eric Gerets, en poste entre 2007 et 2009, et Gérald Gili, entraîneur à plusieurs reprises entre 1988 et 1997.

Avant la rencontre, les supporters pourront suivre une émission spéciale intitulée “L’OM s’enflamme”, diffusée en direct de 18h à 20h sur RMC. Elle réunira plusieurs figures du club autour d’Eric Di Meco, Jean-Michel Larqué et Pascal Olmeta.

Avec un tel plateau, la soirée s’annonce comme un moment fort pour les amoureux de l’OM, entre nostalgie et hommage aux grandes pages de l’histoire du club.