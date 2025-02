OM – Droits TV : Di Meco pousse un énorme coup de gueule contre Labrune !

Le chaos autour des Droits TV continue à la LFP avec Vincent Labrune comme acteur principal de cette chute aux enfers. Eric Di Meco ne comprend pas comment l’ancien président peut encore avoir des soutiens.

La LFP est dans une posture très compliqué depuis les problèmes liés aux Droits TV. Les dirigeants du football ainsi que les suiveurs commencent à taper du poing sur la table sur les décisions de Vincent Labrune. Eric Di Meco a poussé son coup de gueule sur RMC dans l’émission de Jérôme Rothen.

Dans ce pays, il n’y a jamais de responsables. On a un foot en faillite et on compte sur ceux qui nous ont mis dans la m*rde pour nous en sortir. Après l’expérience Mediapro, comment a-t-on pu faire les mêmes erreurs ? Comment peut-on continuer à soutenir Labrune ? », s’est exclamé l’ancien joueur de l’OM.

⚡️ Di Meco: « Dans ce pays, il n’y a jamais de responsables. On a un foot en faillite et on compte sur ceux qui nous ont mis dans la m*rde pour nous en sortir. Après l’expérience Mediapro, comment a-t-on pu faire les mêmes erreurs ? Comment peut-on continuer à soutenir Labrune ? » pic.twitter.com/2bPpz7dVf5 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 17, 2025

« Ce serait une déception amoureuse pour l’OM »

Après la rencontre contre l’AS Saint-Étienne, Éric Di Meco a fait part de ses craintes concernant une possible séparation entre l’Olympique de Marseille et son actuel entraîneur, Roberto De Zerbi. Bien que l’Italien ait su séduire le club et ses supporters par son jeu et son engagement, des rumeurs circulent sur une éventuelle départ à la fin de la saison.

Sur les ondes de RMC, Di Meco a confié son sentiment de déception à l’idée que De Zerbi quitte Marseille, exprimant une forme de trahison : « Je serais très étonné et déçu par le personnage si De Zerbi met une carotte à l’OM à la fin de l’année. Quand il parle de Marseille, il en parle avec un tel amour que ça serait comme une déception amoureuse. »

🔵⚪ Di Meco : « Je serais très étonné et déçu par le personnage si De Zerbi met une carotte à l’OM à la fin de l’année. Quand il parle de Marseille, il en parle avec un tel amour que ça serait comme une déception amoureuse. » pic.twitter.com/vnBbJ4tQhO — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 17, 2025

Pour l’ex-défenseur marseillais, ce départ serait difficile à digérer, tant il semble que l’amour de De Zerbi pour le club et la ville soit sincère. Il souligne qu’une telle décision ferait d’autant plus mal, car elle viendrait d’un coach apprécié par les fans et qui, selon Di Meco, semblait profondément attaché à l’OM.