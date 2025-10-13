OM : Duel Medina vs Balerdi… ça dépote !

Les deux défenseurs argentins de l’OM, Facundo Medina et Leo Balerdi, ont offert un grand moment de complicité et de bonne humeur devant la caméra du média officiel du club marseillais. Au programme : un jeu simple mais piégeux — deviner un joueur à partir de son club et de sa nationalité. Entre fous rires, petites piques et esprit de compétition, les deux Argentins se sont totalement pris au jeu. Ça chambre, ça s’enflamme… et ça respire la bonne ambiance olympienne !

𝑫𝑼𝑬𝑳𝑶 𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵𝑻𝑰𝑵𝑶 🤣🇦🇷 Un Facundo et un Leo plus engagés que jamais dans ce nouveau duel de 𝑮𝒖𝒆𝒔𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒚𝒆𝒓 👀⁉️ pic.twitter.com/iDBpRpD8Lo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 12, 2025