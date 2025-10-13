Info Chrono
OM : Duel Medina vs Balerdi… ça dépote !
OM Actualités

OM : Duel Medina vs Balerdi… ça dépote !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Les deux défenseurs argentins de l’OM, Facundo Medina et Leo Balerdi, ont offert un grand moment de complicité et de bonne humeur devant la caméra du média officiel du club marseillais. Au programme : un jeu simple mais piégeux — deviner un joueur à partir de son club et de sa nationalité. Entre fous rires, petites piques et esprit de compétition, les deux Argentins se sont totalement pris au jeu. Ça chambre, ça s’enflamme… et ça respire la bonne ambiance olympienne !

 

