OM : Dugarry est emballé !

L’ancien international Christophe Dugarry a livré son analyse sur l’Olympique de Marseille dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, saluant l’évolution du jeu proposé par les Marseillais, notamment au Stade Vélodrome. S’il reste prudent sur la régularité de cette dynamique, l’ancien attaquant n’a pas caché son enthousiasme face à la performance récente de l’équipe.

Face aux critiques souvent adressées à l’OM cette saison pour son manque de constance et de spectacle, la dernière prestation des hommes de Roberto De Zerbi a convaincu Christophe Dugarry. « Enfin une équipe ambitieuse et créative ! Tout n’est pas parfait. Je ne vais pas dire qu’en jouant comme ça, ils vont gagner tous les matchs parce que ce n’est pas vrai, ce n’est pas possible. Mais quand même, quel bonheur de voir enfin l’OM jouer comme ça au Vélodrome ! », a-t-il déclaré.

Le consultant voit dans cette performance un changement d’attitude et de philosophie, avec une volonté claire d’aller vers l’avant. « Ils ont eu de la réussite, mais j’ai l’impression qu’ils l’ont provoquée », a-t-il ajouté, soulignant une part d’engagement et d’intention plus marquée que lors des précédentes sorties du club phocéen.

Un jeu plus direct et vertical

Pour Dugarry, cette évolution s’inscrit dans l’identité historique du club. « Il y a eu de bons matchs avant, mais ça ce sont les caractéristiques de l’OM : c’est droit au but, on attaque, on va de l’avant, on arrête de ronronner, il y a un jeu beaucoup plus vertical. Quelque chose de différent s’est passé sur ce match », a-t-il estimé.

Cette vision rejoint celle d’une partie des supporters marseillais, souvent en attente d’un football plus direct et spectaculaire, en accord avec l’ADN du club. Si tout reste à confirmer sur la durée, le message est clair : l’OM semble avoir retrouvé une forme de cohérence offensive, attendue depuis plusieurs mois.

Ce regain d’énergie et cette volonté de proposer un jeu plus ambitieux pourraient marquer un tournant pour la fin de saison. Reste à savoir si cette dynamique sera maintenue lors des prochaines échéances en Ligue 1 et en coupe d’Europe.