OM : Dugarry ne mâche pas ses mots concernant « les excuses » de De Zerbi !

La défaite de l’OM contre Reims (3-1) samedi dernier continue de faire réagir. Ce mardi, dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Christophe Dugarry s’est exprimé sur la situation du club phocéen et n’a pas hésité à attaquer Roberto De Zerbi.

L’ancien attaquant olympien reproche au technicien italien son manque d’autocritique et sa tendance à rejeter la responsabilité des résultats sur ses joueurs. Selon le champion du monde 1998, l’entraîneur de l’OM doit assumer ses choix et arrêter de multiplier les excuses. « C’est sur les sept matchs restants, que De Zerbi sera jugé. Il faut qu’il prenne ses responsabilités. Qu’il arrête de se chercher des excuses et taper sur ses cibles préférées, qui sont ses joueurs. » Une déclaration qui traduit une certaine lassitude face aux explications du coach italien après chaque contre-performance.

OM : Ce que va faire De Zerbi !

Dugarry rappelle que De Zerbi a déjà pointé du doigt plusieurs facteurs pour justifier les mauvais résultats de l’équipe. « Il y a quatre mois, il nous expliquait qu’ils n’étaient pas assez techniques, d’où les arrivées de Bennacer et Gouiri. Ensuite, ça a été le manque d’investissement de certains comme Greenwood et Luis Henrique. Après la débâcle face à Reims, il nous explique que ses joueurs ont un problème mental et physique, surtout les internationaux qui sont fatigués. » Une accumulation d’arguments qui, selon l’ancien international français, montrent que le coach marseillais peine à assumer ses propres responsabilités.

Dugarry va plus loin en estimant que l’OM a besoin d’un entraîneur plus impliqué et fédérateur. « Ce n’est jamais de sa faute ! Il n’assume jamais rien. Alors que l’OM a besoin d’un coach qui arrête de faire la gueule. » Un message clair envoyé à De Zerbi, qui devra désormais prouver sur le terrain qu’il est capable d’inverser la tendance.

Avec sept matchs encore à jouer, la pression monte sur Roberto De Zerbi. L’OM, actuellement en difficulté, devra rapidement retrouver des résultats pour espérer atteindre ses objectifs de fin de saison. Les prochains rendez-vous seront donc décisifs pour l’avenir du coach italien à Marseille.