OM : Dugarry pointe un problème majeur mais…

Avec seulement trois points pris en trois journées et une nouvelle défaite face au Paris FC (2-3), l’OM peine à convaincre en ce début de saison. Sur RMC, Christophe Dugarry estime que l’équipe de Bruno Genesio manque encore de repères collectifs, mais refuse pour autant d’être alarmiste.

« Je ne vois pas une équipe »

Dans Rothen s’enflamme, l’ancien attaquant de l’OM a dressé un constat assez clair :

« Pour le moment je n’ai pas vu la patte Genesio. Je vois plus les défauts de l’OM que ses qualités parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Pour l’instant je vois des individualités : certaines qui s’en sortent et d’autres qui coulent. Je ne vois pas une équipe, ça me saute aux yeux. »

Pour Dugarry, le principal chantier concerne donc la construction d’un véritable collectif après un été particulièrement agité.

« Cette équipe doit courir beaucoup plus »

Le consultant insiste également sur l’aspect athlétique et le volume de course, alors que l’OM serait l’équipe qui court le moins depuis le début de saison.

« Tant que cette équipe n’aura pas pris conscience qu’elle doit courir et faire beaucoup plus, pour moi il y a une marge. »

Dugarry refuse toutefois de considérer que l’OM a déjà atteint ses limites :

« Je ne pense pas que cette équipe ait atteint ses limites au bout de trois matchs. Sinon, à quoi servent l’entraîneur, les joueurs, les entraînements ? Si ce n’est que ça, je serai déçu de Genesio. »

Un message finalement assez mesuré : le constat est préoccupant, mais Dugarry estime que l’OM dispose encore d’une marge de progression importante.