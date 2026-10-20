OM : Dugarry voit du mieux, mais…

Le succès de l’OM à Angers ne suffit pas à lever les réserves de Christophe Dugarry. Sur RMC, le consultant distingue les progrès dans le jeu et les ambitions marseillaises.

Interrogé dans Rothen s’enflamme sur RMC, le 19 octobre, Christophe Dugarry nuance l’idée d’un OM rassurant. Il attendait des victoires contre Troyes et Angers et juge toujours le top 5 inaccessible à cet effectif, tout en espérant se tromper.

Dugarry reconnaît une meilleure maîtrise

Le consultant, qui avait récemment critiqué les Marseillais, relève cependant un progrès entre les deux déplacements. Il détaille ce constat tout en maintenant ses réserves sur le potentiel de cet effectif :

« J’espère me tromper, mais l’OM n’a pas le potentiel pour être dans les 5 (premiers de L1). Je ne pensais pas que l’OM était en-dessous du niveau de Troyes, d’Angers et du Havre, et d’autres équipes du bas de classement. Donc, être rassuré, ce n’est pas le mot, je m’attendais à ce que l’OM batte ce genre d’équipe. Il y a une progression réelle entre le match de Troyes et celui d’Angers. C’était plus difficile d’aller jouer à Angers qu’à Troyes. Et malgré tout, les Marseillais ont marqué, ont montré une certaine sérénité, une maîtrise du jeu. Tout n’est pas parfait, mais il y a un léger progrès. »

Dimanche 18 octobre, Marseille s’est imposé 5-2 au stade Raymond-Kopa après avoir concédé l’ouverture du score à Raolisoa. Abdelli et Kamissoko ont renversé la rencontre avant la pause. En deuxième période, Gouiri a marqué à son tour, avant les buts de Harit et Paixão.

Les occasions concédées entretiennent ses réserves

Dugarry attend désormais une confrontation avec une équipe plus forte. Il pointe les situations encore trop nombreuses laissées à l’adversaire et le niveau des individualités :

« Après, on est loin du compte, il va falloir se mesurer aux meilleurs. Et, là, ça va se compliquer. Car je trouve que ces Marseillais concèdent encore beaucoup de trop de situations. Et il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Les individualités ne sont pas encore à la hauteur. (…) Ca (la victoire) fait du bien au moral, au classement, dans les têtes, après cette défaite en coupe d’Europe. »

Le score final n’a pas empêché Angers de rester menaçant : à 1-3, Prosper Peter a trouvé la transversale à la 66e minute. Le penalty transformé par El Ouazzani à la 75e a ensuite ramené le SCO à un but. Les difficultés défensives marseillaises figurent ainsi parmi les points à examiner après cette victoire.

Des buts utiles pour retrouver de la confiance

L’ancien attaquant espère que les buteurs pourront s’appuyer sur cette rencontre pour se libérer. Il souligne le bénéfice moral et comptable du succès, après la défaite européenne, sans revoir son pronostic sur les cinq premières places.