OM : Dugarry s’en prend (encore) à De Zerbi !

Alors que la saison de Ligue 1 est terminée, place au bilan. Lors d’un débat dans l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry n’a encore une fois de plus pas mâché ses mots concernant De Zerbi, lui reprochant son attitude tout au long de l’année.

L’heure des bilans a sonné ! Comme chaque été, la longue pause estivale est l’occasion de revenir plus longuement sur la saison qui vient de finir et de tirer des premiers enseignements pour l’année prochaine. Et l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, souvent sujet à des débats houleux, n’a pas manqué de s’exprimer sur la saison de Ligue 1 qui vient de s’achever. Christophe Dugarry en a profité pour dresser le bilan de certains coachs, et n’a pas épargné De Zerbi.

« Je préfère Strasbourg. Prendre De Zerbi aujourd’hui avec je ne sais pas combien de salaire, plus une armée mexicaine de sept adjoints, plus les joueurs qu’il veut. Plus ceux qu’il ne veut plus. Il est toujours en train de pleurer, il se plaint des arbitres. Le mec de Strasbourg (Liam Rosenior), il bosse, je ne l’ai pas entendu se plaindre. Le poste à Marseille, il l’a accepté, on ne l’a pas menacé ».

Des mots durs envers De Zerbi !

Une analyse qui peut sembler dure alors que le coach de l’OM a permis au club de finir sur la deuxième marche du podium. Une position finale qui a permis au club de retrouver la Ligue des Champions, au terme de deux années sans disputer la compétition. Une jolie opération d’autant plus que l’OM n’est qu’à l’an 1 de son projet visant à faire grandir le club et lui faire passer un nouveau stade.

Le travail de l’entraîner de Strasbourg pousse également au respect, lui qui aura réussi à tirer le meilleur de son jeune effectif débordant de talent. L’OM de De Zerbi n’aura d’ailleurs pas réussi à trouver la clé pour battre le club durant la saison, concédant une défaite et un match nul lors des deux confrontations avec le club alsacien. Christophe Dugarry semble de son côté avoir fait son choix entre les deux entraîneurs !