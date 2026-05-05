OM : Dugarry s’en prend violemment à Greenwood !

La prestation de Mason Greenwood face à Nantes n’a pas seulement provoqué la colère des supporters de l’OM. Elle a aussi déclenché une sortie d’une rare violence de Christophe Dugarry. Très remonté après la déroute marseillaise à la Beaujoire (3-0), l’ancien attaquant de l’OM n’a pas épargné l’attaquant anglais, qu’il accuse d’avoir trahi la confiance du club malgré tous les efforts consentis pour le relancer.

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Présent dans Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a d’abord rappelé le contexte très particulier autour de l’arrivée de Mason Greenwood à Marseille. Recruté à l’été 2024 malgré les lourdes accusations qui avaient freiné sa carrière en Angleterre, l’attaquant de 24 ans avait été accueilli par l’OM dans un contexte extrêmement sensible. Pour Dugarry, le club avait pris un risque majeur en lui offrant cette opportunité. « J’en appelle à la fierté. Ce mec était au placard, il a fait une grosse bêtise avant que l’OM ne le recrute. L’OM a pris des risques pour le recruter. Il a eu une carrière assez compliquée avec ce qui lui est arrivé. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot. Tout le monde a toujours tout fait pour mettre ce garçon dans les meilleures conditions. Et quand les matchs sont aussi importants, il te renvoie ça à la gueule ? J’ai honte pour lui, c’est un minable ce mec », a lâché l’ancien international français.

Mais c’est surtout l’attitude de Greenwood contre Nantes qui a fait bondir Dugarry. Transparent, peu impliqué et jugé totalement déconnecté de l’urgence du moment, l’Anglais a cristallisé les critiques après une prestation jugée indigne de son statut. Dugarry l’a accusé d’avoir lâché son équipe dans un match capital pour l’avenir européen du club. « Tu es le leader de cette équipe, tout le monde attend après toi. Quand tu n’es pas là, tout le monde pleure ton absence. Et ce que tu donnes après tous les sacrifices, c’est ça ? Tu es un minable, dégage ! Voilà l’argent que tu vas faire gagner au club, mais personne ne va te pleurer. C’est honteux ce qu’il a fait contre Nantes ! Je l’ai vu marcher, il y a des séquences où je ne regardais que lui et le mec fait semblant. Il n’en a rien à carrer », a-t-il asséné.

Sous contrat jusqu’en 2029, Mason Greenwood reste l’actif le plus bankable de l’OM. Mais après Nantes, son image à Marseille s’est brutalement fissurée.