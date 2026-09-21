OM : Duluc charge l’ancienne direction… et vise clairement Benatia

Au lendemain de la défaite de l’OM face au PSG (1-2), Vincent Duluc a livré un éditorial particulièrement sévère dans L’Équipe. Le journaliste ne limite pas son analyse au mauvais début de saison actuel : il renvoie directement à la gouvernance passée du club. Un passage qui semble notamment viser Medhi Benatia, ancien directeur sportif de l’OM devenu consultant sur Canal+.

« Une gouvernance qui a fait n’importe quoi »

Pour Vincent Duluc, la 17e place actuelle de l’OM ne serait pas uniquement la conséquence des erreurs commises depuis le début de cette saison.

« Ce n’est pas hier soir que l’OM a perdu le Classique et qu’il a glissé vers la 17e place : c’est la saison dernière, et puis celles d’avant, sous une gouvernance qui a fait n’importe quoi mais s’autorise à donner des avis éclairés sur une situation dont elle est responsable. »

Le passage est particulièrement appuyé. Sans le nommer directement, le journaliste semble faire référence à Medhi Benatia, qui a quitté ses fonctions à l’OM cet été avant de rejoindre Canal+ comme consultant.

Une pique directe sur son nouveau rôle de consultant

Duluc poursuit avec une formule encore plus dure :

« L’héritage de ces vendeurs d’espoir et de vent, qui avaient surtout acheté n’importe qui, est là, ce matin : l’OM est 17e. »

L’attaque vise donc autant les choix sportifs passés que le fait de voir aujourd’hui certains anciens responsables commenter publiquement une situation à laquelle ils ont eux-mêmes participé.

Cette lecture fait écho aux critiques déjà formulées ces derniers jours autour de la présence de Benatia sur Canal+, quelques semaines seulement après son départ de Marseille.

Une crise qui dépasse Genesio

Le journaliste rappelle enfin que la prestation face au PSG n’a pas été catastrophique, mais que le problème est plus profond : l’OM s’est affaibli au fil des saisons.

Duluc souligne d’ailleurs que les supporters ont applaudi les joueurs après le coup de sifflet final, comme s’ils avaient compris que la situation actuelle ne se résumait pas au seul travail de Bruno Genesio.

Pour L’Équipe, le constat est donc très clair : la crise sportive actuelle serait aussi l’héritage direct des choix effectués par l’ancienne gouvernance marseillaise.