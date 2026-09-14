OM : Élie Baup appelle Genesio à faire des choix forts avec un effectif limité

Ancien entraîneur de l’OM, Élie Baup connaît bien les contraintes d’un effectif réduit dans un club où les résultats sont exigés immédiatement. Dans La Provence, il a comparé la situation actuelle de Bruno Genesio à celle qu’il avait connue en 2012-2013 et estime que le coach marseillais devra rapidement trouver une ossature solide.

« On ne peut pas délaisser la coupe d’Europe »

Élie Baup rappelle qu’avec un groupe limité, un entraîneur est parfois obligé de hiérarchiser ses priorités tout en conservant une équipe-type.

« Parfois, avec des effectifs limites, on fait des choix, par rapport à la coupe de France, la coupe d’Europe… On ne peut pas délaisser la coupe d’Europe, mais on avait fait le choix de garder une ossature, une équipe-type, pour le championnat. »

L’ancien technicien marseillais estime que Genesio est justement en train de chercher cette structure.

« Moi au début, quand on avait fait les tours préliminaires, je m’étais servi de la coupe d’Europe pour confirmer la structure de l’équipe. Il est en train de mettre une équipe-type, de trouver des équilibres sur les côtés… »

Pour Baup, les premières séquences vues à Rennes montrent d’ailleurs que l’OM commence à trouver certaines bases, même si les résultats ne suivent pas encore.

Un parallèle avec la saison 2012-2013

Baup voit plusieurs similitudes avec la période qu’il avait vécue lui-même à Marseille.

« C’est un peu identique à 2012-13. Avec le noyau qui était resté, des joueurs qui partaient tout le mois d’août… Il fallait trouver du rendement, faire un choix stratégique qui n’était pas le plus flamboyant mais il fallait allier la situation avec les résultats. »

Le constat reste le même aujourd’hui : Genesio veut installer un football ambitieux, mais il doit le faire avec peu de marge.

« Le jeu assez ambitieux que demande Genesio, il faut du temps, et c’est un peu compliqué à Marseille où on sait qu’il faut avoir des résultats. »

Entre urgence sportive, effectif court et Coupe d’Europe à gérer, l’ancien coach marseillais résume finalement tout le défi qui attend Genesio dans les prochaines semaines.