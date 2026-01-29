OM éliminé de la Ligue des champions : Johan Micoud pointe une rupture inquiétante dans le comportement des Marseillais !

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée européenne cauchemardesque mercredi avec une lourde défaite 3-0 sur la pelouse de Bruges, synonyme d’élimination en Ligue des champions. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Johan Micoud a livré une analyse sévère mais argumentée, mettant en lumière une inconstance flagrante par rapport au visage affiché quelques jours plus tôt en Ligue 1.

Une prestation européenne jugée indigne du niveau de l’OM

Consultant pour la chaîne L’Équipe, Johan Micoud n’a pas mâché ses mots au moment de revenir sur la prestation des joueurs de l’OM en Belgique. Dans son débrief diffusé après la rencontre, l’ancien international français a d’abord souligné le contraste saisissant entre l’intensité mise par Bruges et celle, insuffisante, des Olympiens. Selon lui, les Belges ont disputé un véritable match de Coupe d’Europe, là où Marseille est apparu en décalage total avec les exigences du très haut niveau.

Le constat est d’autant plus sévère que les forces et les limites de l’effectif marseillais sont désormais bien identifiées. Là où Bruges a révélé des joueurs en progression, l’OM a, selon Micoud, proposé une version bien en dessous de ce qu’il est capable de produire. Une analyse qui renvoie directement à la notion d’attitude et de comportement collectif sur la scène européenne.

Inconstance, déséquilibre collectif et manque de solutions offensives

Au fil de son intervention, Johan Micoud a insisté sur un point précis : la rupture dans l’organisation et l’engagement, notamment en fin de match. Il a décrit une équipe incapable de créer des décalages offensifs, avec trop peu de mouvements et un manque criant de solutions dans les trente derniers mètres. Une animation offensive stérile, symptomatique d’un collectif en panne d’idées.

Plus inquiétant encore, l’ancien meneur de jeu a évoqué un déséquilibre manifeste lors des phases de transition. À chaque contre de Bruges, l’OM semblait coupé en deux, avec seulement trois ou quatre joueurs impliqués dans le repli défensif, pendant que le reste de l’équipe restait spectateur. Un défaut structurel particulièrement visible sur un score lourd, où chaque but encaissé pèse sur le plan sportif et symbolique.

Cette analyse prend une résonance particulière au regard de la prestation aboutie réalisée par l’Olympique de Marseille face à Lens en championnat, quelques jours auparavant. Une référence récente qui rend la déroute de Bruges encore plus difficile à expliquer et qui pose, une nouvelle fois, la question de la régularité au plus haut niveau.

Sans avancer de thèse hasardeuse, Johan Micoud a résumé le sentiment général autour de cette élimination : celui de ne pas avoir reconnu le visage habituel de l’OM, capable du meilleur comme du pire à quelques jours d’intervalle. Une inconstance qui interroge profondément dans un contexte européen où la marge d’erreur n’existe pas.