OM : Elye Wahi continue de chambrer et régler ses comptes après le match…

L’ Olympique de Marseille a concédé un match nul frustrant face à l’ OGC Nice (1-1) au Stade Vélodrome. La rencontre a été marquée par le retour très agité d’ Elye Wahi, ancien joueur marseillais, buteur et auteur de provocations qui ont enflammé la fin de match.

Un OM toujours friable

L’OM a été tenu en échec à domicile dans une rencontre importante pour la course à l’Europe. Ce résultat (1-1) intervient dans un contexte où plusieurs concurrents directs ont pris des points, rendant ce nul d’autant plus coûteux pour les Marseillais dans la dynamique du classement de Ligue 1.

La rencontre a basculé dans les dernières minutes après l’égalisation signée par Elye Wahi, entré dans un scénario déjà électrique. L’attaquant prêté à Nice a marqué d’une panenka qui a immédiatement refroidi le Vélodrome, provoquant une forte réaction du public et des joueurs marseillais.

Elye Wahi, retour sous tension et provocations au Vélodrome

Ce retour d’Elye Wahi dans son ancien stade a été marqué par de nombreuses tensions sur le terrain avec plusieurs joueurs de l’OM, notamment Leonardo Balerdi et Facundo Medina. Les échanges musclés, accrochages et provocations ont rythmé une fin de match sous haute intensité.

Le joueur niçois a également été la cible de sifflets nourris du public marseillais, dans un contexte déjà tendu avant son but. Côté OM, le gardien Geronimo Rulli a réagi en évoquant le contexte du match, indiquant notamment qu’il ne souhaitait pas s’étendre sur le cas de son ancien coéquipier, tout en rappelant des épisodes passés au club.

Un match sous tension et une sortie très remarquée

Après le coup de sifflet final, des tensions persistantes ont été observées, nécessitant l’intervention de l’encadrement et des forces de sécurité pour accompagner Elye Wahi vers la sortie, selon les images et récits de la rencontre.

Elye Wahi 🇨🇮 sur Instagram 😭😭😭😭 pic.twitter.com/jYhn5OyTkP — Actu Foot (@ActuFoot_) April 26, 2026

Sur les réseaux sociaux, l’attaquant niçois a également alimenté la polémique en publiant plusieurs contenus à forte portée symbolique, perçus comme des provocations directes envers l’OM, renforçant encore l’écho médiatique de cette rencontre.

Ce OM – Nice (1-1) restera ainsi marqué autant par le scénario sportif que par les tensions autour du retour très commenté d’Elye Wahi au Vélodrome.