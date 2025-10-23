OM : Emerson Palmieri présente ses excuses !

Au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille face au Sporting (2-1), Emerson Palmieri a pris la parole sur son compte Instagram pour exprimer ses regrets. Expulsé à la 60e minute de jeu après deux cartons jaunes, le défenseur marseillais a reconnu sa part de responsabilité dans ce revers douloureux pour le club phocéen.

« La nuit dernière a été difficile à accepter. Je suis triste du résultat, car notre équipe méritait de gagner ce match », a écrit le joueur. « Je connais ma responsabilité – même si je ne méritais pas le premier carton jaune et que je n’ai pas compris pourquoi l’arbitre me l’a donné, je reconnais que j’aurais pu éviter le second. »

Réduits à dix, les Marseillais ont finalement craqué face au Sporting, concédant une défaite frustrante dans un match qu’ils semblaient pourtant maîtriser.

Dans sa publication, Emerson a tenu à présenter ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters olympiens :

« Je veux m’excuser auprès de mes coéquipiers pour les avoir laissés à dix sur le terrain, ainsi qu’à tous les supporters de l’OM. »

Le défenseur a également voulu rassurer le public marseillais sur son engagement :

« Je donnerai toujours 100 % pour ce club, et samedi nous avons un match très important – nous le relèverons ensemble, comme toujours. Allez l’OM ! »