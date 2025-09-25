OM : Emerson Palmieri, séduit par son professionnalisme et son énergie

L’Olympique de Marseille a misé sur l’expérience en recrutant Emerson Palmieri, latéral gauche expérimenté passé par Chelsea et l’Olympique Lyonnais. Pour mieux cerner le profil du joueur, il suffit de se replonger dans les témoignages de ceux qui l’ont côtoyé lors de son prêt à l’OL en 2021-2022. Dans les colonnes de L’Équipe, Rémy Vercoutre et Claudio Caçapa dressaient alors un portrait riche d’enseignements.

Pour Rémy Vercoutre, ancien entraîneur des gardiens de Lyon, Emerson incarne avant tout la fiabilité et l’éthique de travail : “Emer a l’expérience des grands clubs, il a une bonne éthique de travail. Il peut être un compère agréable lors des diners en équipe et le premier à l’entraînement le lendemain matin. Un super pro, old school, qui n’a jamais de problème de discipline ou de retard”. Des propos qui en disent long sur le professionnalisme du latéral italo-brésilien.

Emerson, un joueur rigoureux et énergique

Sur le plan tactique, Vercoutre souligne que son meilleur rôle se situe dans un système à cinq défenseurs : “Sa meilleure position est en piston à gauche, dans une défense à cinq. Tu le libères de beaucoup de tâches, il peut être très offensif”. À l’inverse, une défense à quatre peut l’exposer davantage, même si des partenaires rapides peuvent compenser.

Son style repose sur une agressivité permanente : “Il adore défendre en avançant. On l’a vu contre Paris et Madrid, il excelle dans la gestion de son adversaire direct, il veut toujours avancer, presser”. Une intensité qui peut parfois lui jouer des tours : “Il se donne tellement dans l’effort, il finit parfois dans le rouge”.

Claudio Caçapa, autre membre du staff lyonnais à l’époque, confirme cette générosité : “Dès qu’il est sur le terrain, il ne mesure plus rien. Il y va à 100%. Le staff doit savoir le gérer, il n’a plus 20 ans”. Le Brésilien insiste également sur son apport technique : “Il a cette technique qui te donne de la verticalité, une bonne qualité de passes, de centres, un jeu intelligent”.