OM : Emmanuel Petit juge Genesio « très frileux » sur les ambitions marseillaises

Le discours prudent de Bruno Genesio sur les objectifs de l’OM ne convainc pas tout le monde. Sur RMC, Emmanuel Petit a estimé que l’entraîneur marseillais avait pris beaucoup de recul face au contexte du club, mais qu’il manquait aujourd’hui d’ambition dans sa communication.







« Je le trouve très frileux »

Bruno Genesio a récemment expliqué qu’il serait « irresponsable » de parler dès maintenant de Ligue des champions comme objectif affiché, compte tenu de la profondeur limitée de son effectif et du mercato compliqué de l’OM.

Une prudence qu’Emmanuel Petit comprend en partie, mais qu’il juge excessive.

« Il a pris beaucoup de recul Génésio, parce qu’il sait que c’est un volcan qui peut entrer en éruption. Mais je suis toujours joueur dans l’âme, j’ai besoin d’avoir un sentiment d’exigence au quotidien. »

L’ancien international français estime surtout que le statut de l’OM impose de conserver des ambitions élevées, malgré le contexte économique difficile.

« T’es à l’OM, avec toutes les turbulences que ce club connaît année après année, l’humiliation en Ligue des champions la saison dernière, on s’en souvient… Mais tu es à l’OM et tu es censé avoir de l’ambition et des objectifs élevés. »

Petit comprend le contexte, mais attend plus

Emmanuel Petit ne nie pas les difficultés rencontrées par Marseille cet été.

« Je comprends qu’il n’y ait pas eu de mercato, j’aime bien Génésio, mais je le trouve très frileux. »

Le consultant de RMC pointe donc surtout la communication du coach marseillais. À ses yeux, même avec un effectif réduit et une marge financière limitée, l’OM ne peut pas complètement renoncer à afficher des objectifs élevés.

Un débat qui résume parfaitement le paradoxe actuel du club : reconstruire dans un contexte d’austérité tout en restant l’Olympique de Marseille, avec l’exigence sportive qui accompagne ce statut.