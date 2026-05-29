OM : Émotion et mémoire olympienne au Château de la Buzine pour l’avant-première de La Révolution Tapie

Le Château de la Buzine accueillait mardi soir l’avant-première officielle de La Révolution Tapie, création originale CANAL+ réalisée par Julien Lafont et Benjamin Courmes, en partenariat avec la Ville de Marseille.

Diffusé prochainement sur CANAL+, le documentaire revient sur les premières années de l’ère Bernard Tapie à Marseille et sur la transformation progressive de son club de football alors en difficulté, en une équipe à nouveau ambitieuse et conquérante, jusqu’au doublé Coupe-Championnat de 1989.

Dans la continuité du documentaire Les Minots, le football à l’état pur, ce nouveau film s’intéresse à une période charnière de l’histoire de Marseille et de l’OM. Une époque où le football dépasse largement le cadre sportif pour devenir un symbole populaire et collectif dans une ville en quête de renouveau.

À travers des archives rares et de nombreux témoignages inédits, La Révolution Tapie retrace les débuts d’un projet hors norme porté par Bernard Tapie, après l’appel lancé par le maire de Marseille, Gaston Defferre, pour relancer un club qui avait perdu de sa superbe. Le documentaire raconte comment l’OM retrouve progressivement son identité, son ambition et un lien puissant avec son public.

Plusieurs grandes figures de l’histoire olympienne étaient présentes lors de cette avant-première parmi lesquelles Éric Di Meco, Alain Giresse, Gérard Gili, Jean-Pierre Bernès, Alain Soultanian, Frédéric Meyrieu, Marcel Dib, Manu Amoros, Dimitri Payet, “Pancho” Abardonado ou encore Jean-Charles De Bono, autre acteur important du projet. La soirée était organisée par l’association AMEM.

L’OM actuel était représenté par son président intérimaire Alban Juster accompagné du directeur de cabinet Maxime Quinart, tandis que la Ville de Marseille était représentée par Éric Méry, adjoint aux sports.

Moment fort de la soirée : Dominique Tapie, très émue, est montée sur scène aux côtés de Rodolphe, petit-fils de Bernard Tapie.

Les représentants des principales associations de supporters avaient également répondu présents pour cette soirée dédiée à la mémoire olympienne et à une période qui continue de marquer plusieurs générations de supporters marseillais.

Après la projection, un échange a réuni plusieurs intervenants du film, anciens joueurs et membres de l’équipe du documentaire autour des coulisses du projet, des souvenirs de cette époque et de l’héritage laissé par l’ère Tapie dans l’histoire du club.

Dans un message adressé aux réalisateurs, Christophe Galtier a salué « un travail essentiel de transmission autour de l’histoire de l’OM ». “Merci de prendre soin de ce patrimoine et de le transmettre avec la fidélité et la ferveur qu’il mérite. L’OM n’est pas un club comme les autres — ceux qui l’ont côtoyé le savent, il vous marque et il vous reste. Grâce à vous, il continue de vivre.”

Avec La Révolution Tapie, Julien Lafont et Benjamin Courmes poursuivent leur travail de mémoire autour de l’histoire de Marseille en mettant cette fois en lumière les origines de la renaissance sportive et populaire de l’OM à la fin des années 1980.