OM : « En ce moment, Longoria est perdu »

Sur RMC, Stéphane Guy s’est exprimé sur la situation actuelle de l’Olympique de Marseille. Le journaliste analyse surtout que Pablo Longoria est de plus en plus perdu.

Ces dernières semaines, les médias évoquaient de plus en plus un départ de Pablo Longoria. L’Equipe affirmait qu’en interne, Stéphane Tessier et Mehdi Benatia prenait plus de place dans l’organigramme marseillais. Pour Stéphane Guy, il est clair que le président espagnol n’a plus vraiment le contrôle de ce qu’il se passe à l’OM. Il l’explique au micro de RMC.

« Le poisson pourrit par la tête, dans le football comme dans le reste. En ce moment, Longoria est perdu, on sent qu’il n’y a pas de tête à l’OM. Déjà que quand il n’était pas très contesté, il était contestable, alors maintenant qu’il est de plus en plus contesté, il est de moins en moins incontestable (…) La supercherie a fini par apparaître au grand jour. Quand Longoria va quitter l’Olympique de Marseille, est-ce que l’OM sera plus riche avant qu’après ou est-ce que lui sera plus riche après qu’avant. Répondre à la question c’est savoir ce qu’aura été le passage de Longoria à l’OM », explique Stéphane Guy sur RMC.

🗣️ @DanielRiolo: « On est face à un Marseille qui ressemble au Marseille en crise des pires années où tu avais l’impression que n’importe qui pouvait faire un résultat au Vélodrome » pic.twitter.com/LYtV34JrA8 — After Foot RMC (@AfterRMC) February 12, 2024

C’est Longoria et le recrutement qu’il faut stigmatiser !

Dans l’émission « les Grandes Gueules du Sport », Pascal Dupraz a pointé du doigt l’effectif de l’OM, plutôt que son entraîneur : « Je ne suis pas déçu par Gattuso mais par la qualité de l’effectif de l’OM. Ce sont les joueurs sur le terrain… Cette équipe est à sa place au risque de décevoir les supporters. Je les adore mais cette équipe va finir quatrième ou cinquième, pas davantage. Elle n’a pas le potentiel tout simplement. Défensivement, quand elle ne joue pas à trois, elle est en difficulté. Le milieu de terrain a des manques de complémentarité et devant ça ne fait pas la différence. »

⚽ L’avis de coach Dupraz sur l’OM : « Je ne suis pas déçu par Gattuso mais par la qualité de l’effectif de l’OM. Cette équipe est à sa place. » #GGRMCSport pic.twitter.com/IEFaIT5UEu — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) February 10, 2024

Pour Dupraz, Pablo Longoria est le principal fautif de la mauvaise saison marseillaise : « Les latéraux ne sont pas assez sécurisants. On a des matchs insipides et ce n’est pas toujours la faute du coach. À l’OM il n’y a pas de continuité. C’est plus Longoria et le recrutement que je veux stigmatiser. Pour construire une équipe, il faut que les joueurs restent plus longtemps que six mois. On ne peut pas changer tous les six mois d’entraîneurs et de joueurs. Longoria, on l’épargne… »