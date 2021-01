OM : En plus de 2 retours, Villas-Boas confirme 2 absents et fait le point sur les blessés face à Monaco

L’OM va se déplacer à Monaco ce samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Présent ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match, André Villas-Boas a fait le point sur l’état de son groupe. Jordan Amavi est toujours forfait tout comme Boubacar Kamara. Par contre, Alvaro et Lirola seront de retour, Gueye et Rongier sortis sur blessure face à Lens devraient être finalement disponibles…

Kamara ne sera pas là comme Amavi… par contre Rongier et Gueye oui

On a des risques, je pense que Pape Gueye va être là, il s’est entrainé. Rongier n’a pas fait la séance mais il pourrait être là face à Monaco. Kamara ne sera pas là, il pourrait faire son retour face à Rennes. On a des blessures au milieu, mais Pape et Valentin devraient être là… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (22/01/2021)

#VillasBoas : « On a des risque, je pense que Pape Gueye va être là, il s’est entrainé… » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 22, 2021

#VillasBoas : « Rongier n’a pas fait la séance mais il pourrait être là face à Monaco… » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 22, 2021