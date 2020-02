OM: En plus de 3 absents, Villas-Boas annonce une grosse incertitude face à Lyon !

Après sa petite victoire face au TFC samedi, l’OM va se frotter au Lyon de Rudi Garcia ce mercredi. Avant ce quart de finale de Coupe de France, André Villas-Boas a fait le point sur son groupe avant le déplacement à Lyon. Le coach portugais doit se passer de Thauvin toujours en phase de reprise, mais aussi de Duje Caleta Car et Jordan Amavi suspendus pour ce match. Dario Benedetto, blessé et forfait face à Toulouse, reste lui incertain face à Lyon, du 50/50 selon le coach… Sakai (à gauche) et Strootman (au milieu) devraient dubuter le match.

Benedetto on verra demain — Villas-Boas

« Sakai, Strootman, on aura besoin d’eux pour le match face à Lyon. Benedetto on verra demain… Il doit faire des soins. Sauf Dario Benedetto qui est à 50/50… Les autres sont biens. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse