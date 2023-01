OM : En plus de deux absents, Tudor confirme 3 incertains face à Monaco !

Avant la réception de Monaco ce jeudi, Igor Tudor était en conférence de presse d’avant match au centre RLD. Si le coach n’a pas voulu parler de mercato, il a évoqué plusieurs joueurs qui restent incertains avant ce match.

En plus d’Eric Bailly (suspendu) et Amine Harit (genou), Igor Tudor doit encore attendre concernant plusieurs éléments. Issa Kaboré, déjà forfait, est encore incertain suite à une blessure à la cheville. De plus, Pau Lopez et Jonathan Clauss ne sont pas sûrs d’être présents.

Pau Lopez ? Rien de bien méchant, on va évaluer la situation demain

« Je ne parlerai pas de mercato, ni des arrivées, ni des départs. Vous le saurez assez tôt. On va parler du match de Monaco. Vous ne respectez pas l’importance du match contre Monaco. Il y a un gros match et les premières choses dont me parlez, ce sont le mercato et la Coupe de France. Pau Lopez ? Rien de bien méchant, on va évaluer la situation demain. Clauss ? On va décider demain. Il est possible qu’il soit convoqué. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (26/01/2023)

L’OM s’était imposé 3-2 au match aller au stade Louis II juste avant la Coupe du Monde…