OM : En plus de Dieng, Sampaoli annonce deux absents à cause du Covid face à Chauvigny

Avant le déplacement en Coupe de France ce dimanche, Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce vendredi. Le coach argentin a fait le point sur l’état de son groupe. Il doit faire sans Bamba Dieng, suspendu, mais aussi deux joueurs touchés par le Covid et donc forfait pour le match face à l’US Chauvigny. Rongier est aussi incertain…

Seuls deux joueurs sont touchés dans l’effectif et seront forfaits dimanche — Sampaoli

« Je pense que le Covid aura un rôle très important pour les jours à venir. Seuls deux joueurs sont touchés dans l’effectif et seront forfaits dimanche. Tout le monde est disponible. Il faudra être vigilant. (…) Rongier ne s’est pas entraîné hier. Il est touché au pied. Ça ne s’est pas amélioré aujourd’hui. On va attendre de voir s’il sera mieux demain et disponible pour le match. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/12/2021)

