OM : En plus de Gouiri, De Zerbi confirme 5 absents face à Angers !

L’Olympique de Marseille se prépare à accueillir le SCO Angers ce mercredi au Vélodrome, mais Roberto De Zerbi doit composer avec un effectif réduit. Le coach italien a fait le point sur les joueurs absents lors de sa conférence de presse, soulignant les difficultés pour son équipe.

De Zerbi confirme plusieurs absences

Sans Amine Gouiri, opéré de l’épaule et indisponible pour environ trois mois, l’OM doit également faire sans Kondogbia, Medina et Traoré. « C’est un peu trop tôt pour Medina, Kondogbia et Traoré », a expliqué De Zerbi. Ces absences donnent moins de solution au coach italien de l’OM dans une période ou le calendrier est bien chargé avec des matches tous les 3 jours.

🗣️ Pas mal d’absents face au SCO !#DeZerbi : “C’est un peu trop tôt pour Medina, Kondogbia et Traoré. Weah ne sera pas disponible, Balerdi non plus. Ce n’est pas trop grave mais il avait déjà un petit problème au mollet avant le match à Lens. On ne va pas prendre de risque et… pic.twitter.com/9s4qKDg4vi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 28, 2025

À ce groupe déjà réduit s’ajoute Balerdi, qui ne figurera pas dans le groupe en raison d’un « petit problème au mollet ». De Zerbi a tenu à rassurer les supporters : « Rien de trop grave mais il avait déjà un petit problème au mollet avant le match à Lens. On ne va pas prendre de risque et on préfère qu’il ne soit même pas sur le banc ».

Weah et Balerdi forfaits !

Autre absence confirmée, Weah, sorti après un choc lors de la dernière rencontre contre Lens, ne sera pas disponible pour ce match. L’attaquant américain manquera donc cette confrontation cruciale à domicile, laissant l’OM avec un choix limité sur le front offensif.



Pour De Zerbi, la prudence prime avant de reprendre la compétition après une période de blessures : « On préfère ne prendre aucun risque, même si certains joueurs semblent sur la voie du retour ». L’entraîneur marseillais devra donc ajuster sa composition pour éviter de fragiliser l’équipe dès le départ.

Avec ces absences, le Vélodrome pourrait voir un onze légèrement remanié. Les supporters attendent des solutions tactiques de la part de De Zerbi, notamment pour combler les postes clés en attaque et au milieu de terrain. L’OM reste toutefois déterminé à enchaîner les bons résultats pour consolider sa position en Ligue 1.