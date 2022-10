OM : En plus de Kolasinac, Tudor confirme l’absence de deux joueurs clés face à l’ACA

Interrogé sur l’état de son groupe avant le déplacement à Ajaccio, Igor Tudor a expliqué en conférence de presse que Mattéo Guebdouzi était forfait pour le match de demain.

Clauss et Guendouzi de retout face au Sporting ?

« Guendouzi a reçu un coup, mais ce n’est pas très grave, j’espère le récupérer pour le match face au Sporting comme Clauss. » Igor Tudor – source: Conférence de presse (07/10/2022)

« Et parce que je vous le dois, je vous remercie tous pour vos messages concernant mon état de santé. Ce matin, j’ai passé quelques tests médicaux suite à ma blessure d’hier soir, et c’est plutôt rassurant. Je serai bientôt de retour pour aider mes coéquipiers » Jonathan Clauss – Source : Instagram (05/10/22)

10 Jours d’indisponibilité?

L’Olympique de Marseille devra se passer de Jonathan Clauss pendant dix jours d’après le journal L’Equipe. Le latéral droit qui est sorti sur blessure face au Sporting ne pourra pas être disponible pour la rencontre face à l’AC Ajaccio ce samedi. Il ratera également le déplacement à Lisbonne la semaine prochaine. Une incertitude persiste cependant sur sa présence lors de la rencontre face au PSG qui aura lieu le 16 octobre au Parc des Princes.

« Le piston droit de l’OM (30 ans) souffre d’une hyperextension du tendon des ischio-jambiers et il doit observer dix jours de repos. Il est donc d’ores et déjà forfait pour la réception de l’AC Ajaccio, samedi, et pour le déplacement à Lisbonne, mercredi prochain. Il pourrait être de retour, dans le meilleur des cas, pour le Classique face au Paris-SG, le 16 octobre. » Source : L’Equipe (05/10/22)