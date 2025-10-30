OM : Encore pas pas à la hauteur ? Gros coup de gueule !

Ce jeudi 30 octobre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission avant le déplacement à Auxerre ce samedi.
Débat Foot Marseille de ce 30/10/2025
Décrassage OM – Angers (2-2)
- Analyse à froid
- Notes Murillo, Vaz et Hojbjerg
- Tactique Murillo intérieur du jeu
- Résultats et classement
Petit débat : Le gros coup de gueule de Ben sur l’inconstance chronique de l’OM
Les Paris avec Unibet
Avant match AJA – OM
- Les derniers résultats de l’AJA et classement
- Quelle équipe type ?
- Fatigue, blessés, turnover…
- Quel onze pour l’OM ?
💬 À suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec analyses, débats et la vision d’un ancien du club.
Afficher les commentaires
0