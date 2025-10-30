OM : Encore pas pas à la hauteur ? Gros coup de gueule !

Ce jeudi 30 octobre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission avant le déplacement à Auxerre ce samedi.

Débat Foot Marseille de ce 30/10/2025

Décrassage OM – Angers (2-2)

Analyse à froid

Notes Murillo, Vaz et Hojbjerg

Tactique Murillo intérieur du jeu

Résultats et classement

Petit débat : Le gros coup de gueule de Ben sur l’inconstance chronique de l’OM

Les Paris avec Unibet

Avant match AJA – OM

Les derniers résultats de l’AJA et classement

Quelle équipe type ?

Fatigue, blessés, turnover…

Quel onze pour l’OM ?

💬 À suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec analyses, débats et la vision d’un ancien du club.