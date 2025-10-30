Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : Encore pas pas à la hauteur ? Gros coup de gueule !
OM Actualités

OM : Encore pas pas à la hauteur ? Gros coup de gueule !

Par Nicolas Filhol -

Ce jeudi 30 octobre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission avant le déplacement à Auxerre ce samedi.

 

Débat Foot Marseille de ce 30/10/2025

 

Décrassage OM – Angers (2-2)

  • Analyse à froid
  • Notes Murillo, Vaz et Hojbjerg
  • Tactique Murillo intérieur du jeu
  • Résultats et classement

Petit débat : Le gros coup de gueule de Ben sur l’inconstance chronique de l’OM

 

Les Paris avec Unibet

 

Avant match AJA – OM

  • Les derniers résultats de l’AJA et classement
  • Quelle équipe type ?
  • Fatigue, blessés, turnover…
  • Quel onze pour l’OM ?

 

💬 À suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec analyses, débats et la vision d’un ancien du club.

