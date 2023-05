OM : Encore une bonne nouvelle pour Tudor face au LOSC !

En plus de l’absence de plusieurs défenseurs du LOSC samedi prochain pour le match face à l’OM, Igor Tudor pourra profiter d’une arme offensive que l’on pensait suspendue !

L’Olympique de Marseille devrait pouvoir compter sur Dimitri Payet lors du match face au LOSC ce samedi ! Le numéro 10 « coupable d’avoir giflé Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint de Lens, le 6 mai lors de la défaite de l’OM au stade Bollaert (1-2), sera auditionné, mercredi soir, par la commission de discipline de la LFP », comme le rappelle le journal L’Equipe ce lundi.

« Il devrait certainement écoper d’environ quatre matches de suspension pour son geste. Mais comme il n’a pas reçu un rouge direct, la sanction devrait prendre effet après le week-end prochain. Il sera donc normalement disponible pour le déplacement de l’OM, samedi à Lille. Ce qui sera vraisemblablement son dernier match de la saison », détaille quotidien sportif. Une bonne nouvelle pour Igor Tudor qui pourra profiter de son attaquant buteur lors de la dernière rencontre face au SCO d’Angers en plus de l’absence de plusieurs éléments défensifs des Dogues !

Haise demande de la clémence pour Payet

Avec les images révélées par Prime Vidéo, la LFP pourrait sanctionner très sévèrement le milieu offensif marseillais. Franck Haise n’est visiblement pas fan des méthodes employées par le diffuseur de la Ligue 1. Présent ce mercredi en conférence de presse, le technicien nordiste ne veut pas de sanction contre Dimitri Payet : « Ce qui m’embête c’est une potentielle sanction parce qu’il y a eu plus de caméras sur ce match. Si c’est vu sur le coup, OK d’autant qu’il n’y a rien eu de très grave, j’ai défendu mon ex-capitaine et mon adjoint (Cahuzac), mon staff. Lui prend un rouge alors qu’il s’était fait secouer. Mais revenir a posteriori, surtout quand c’est lié à des images de médias, je ne suis pas fan. »