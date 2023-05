OM : Encore une chance d’avoir la 3e place directement qualificative pour la C1 !

Avec l’élimination de la Juventus hier soir en demi-finale de Ligue Europe, les chances pour l’OM de voir la 3e place de Ligue 1 devenir directement qualificative pour la Ligue des Champions se sont amenuisées. Cependant, il reste une infime possibilité…

Car si la Juve s’est faite sortir la le FC Séville en demi-finale de la Ligue Europa (après prolongation), l’AS Roma de Mourinho jouera bien la finale de cette compétition. Cependant, le club italien est en dehors des places de qualifications de la C1 en Serie A. En effet, l’AS Roma pointe à la 6e place, 2 points derrière le Milan (5e) et 6 points derrière la Lazio (4e) et premier qualifié pour la prestigieuse compétition. Il ne reste que 3 journées pour grappiller ces deux places.

La Roma à 6 points de la 4e place !

📈 I Le classement de la Serie A après 35 journées pic.twitter.com/EUCPdcet9W — SERIE A FRANCE 🇫🇷🇮🇹 (@seriafr) May 16, 2023

La possible sanction de points pour la Juve peut tout changer !

L’AS Roma va affronter la Salernitana lundi, puis ira jouer face à la Fiorentina avant de terminer par la reception de la Spezia. De plus, La Juventus, actuel 2e avec 10 points d’avance sur l’AS Rome, peut toujours perdre des points (de 9 à 15). La décision devrait intervenir le 24 ou 25 mai, l’audience en cour d’appel pourra être fixée et la sentence définie à ce moment là selon le Correiere della Sera. Si tel est le cas, l’équation devient moins compliquée avec une dernière place pour 3 avec le Milan et la Juve et 2 points d’écart !