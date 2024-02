OM : Enfin une bonne nouvelle pour Gennaro Gattuso !

Après des semaines à avoir galéré avec les blessures et les absents, Gennaro Gattuso peut souffler et profiter du retour de quelques uns de ses joueurs ! La Provence nous informe que deux joueurs ont fait leur retour ce mercredi.

L’Olympique de Marseille reprend son aventure en Europa League avec le déplacement à Hambourg pour affronter le Shaktar Donetsk. Gennaro Gattuso a eu son groupe ce mercredi à l’entraînement et quelques joueurs ont fait leur retour ! En effet, La Provence nous informe que Kondogbia est bien à l’entraînement tout comme Amir Murillo après une longue absence.

Les deux hommes devraient pouvoir faire le déplacement en Allemagne. La présence du Centrafricain rassurera certainement le coach italien qui ne pourra pas compter sur Onana, non-enregistré sur la liste de l’UEFA. Il prétend donc à une place de titulaire au milieu en l’absence de Veretout, toujours absent et de Rongier encore blessé. Mbemba est également hors du groupe. Le joueur revient tout juste de la CAN et ne devrait pas encore faire partie du groupe.

Shakhtar-OM : entraînement sans Mbemba ni Vérétout, Kondogbia est là À la veille de la rencontre face au Shakhtar Donetsk (jeudi, 18h45), les Olympiens se sont entraînés à Marseille avant de se rendre à Hambourg dans la journée 👉 https://t.co/0qp8J9wQOk#OM #TeamOM #SHKOM pic.twitter.com/hs8D3hGtAb — La Provence OM (@OMLaProvence) February 14, 2024

4-3-3 avec Ndiaye titulaire ?

Lopez

Clauss Gigot Balerdi Merlin

Kondogbia

Ounahi Harit

Ndiaye Moumbagna Aubameyang

Un Marseille en crise des pires années

Pour Daniel Riolo, le club marseillais traverse l’une des pires crises de ces dernières années. « On parle d’état d’esprit mais le problème est de tout ramener à l’état d’esprit. Parce que si l’état d’esprit c’est ce qu’a fait Gigot, c’est à dire prendre un rouge sur un excès d’engagement en faisant un plaquage de Rugby… Le football ne peut pas se résumer à ça, mais à l’OM on entend parler que de cela. La détermination, l’envie, tout ce que vous voulez, ce n’est pas cela qu’il manque à Marseille depuis le début de la saison. Ce n »est pas ce qui fait rater une occasion de Vitinha à la dernière minute contre Monaco, c’est qu’il y a un déficit technique terrible, une équipe pas organisée, pas ordonnée. Il manque des joueurs importants comme Rongier. Maintenant il y a un véritable manque de confiance. L’équipe veut éviter la mauvaise saison et au lieu de se dire ‘il y a peut-être un truc à faire’ ils sont dans ‘on doit éviter la catastrophe (…) On est face à un Marseille qui ressemble au Marseille en crise des pires années où tu avais l’impression que n’importe qui pouvait faire un résultat au Vélodrome », a ainsi déclaré Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport.