OM : Enfin une bonne nouvelle pour Hamed Traoré !

Arrivé sur la Canebière lors du dernier mercato estival, Hamed Traoré n’a pour l’instant que très peu goûté à la ferveur du Vélodrome. Recruté pour renforcer le secteur offensif de l’OM, l’international ivoirien traverse depuis plusieurs mois une période particulièrement compliquée, freinée par des pépins physiques à répétition. Après de longues semaines d’absence, la situation pourrait toutefois évoluer favorablement dans les prochains jours.

Depuis son arrivée à Marseille en août, Hamed Junior Traoré n’a disputé qu’une seule rencontre sous le maillot olympien. Titulaire lors de la troisième journée de Ligue 1 sur la pelouse de Lyon, l’attaquant avait participé à la victoire marseillaise (1-0). Mais ce match reste à ce jour sa seule apparition officielle. Touché à la cuisse peu après cette rencontre, le joueur formé à l’Empoli a ensuite connu plusieurs rechutes, retardant considérablement son retour à la compétition.

Cette indisponibilité prolongée a logiquement pesé sur la rotation offensive de l’Olympique de Marseille, contraint de composer sans l’une de ses recrues estivales les plus attendues. Le staff médical et technique a privilégié la prudence, afin d’éviter toute nouvelle blessure sur un joueur déjà fragilisé.

Traoré, un objectif clair : le Trophée des Champions face au PSG

Selon les informations du quotidien La Provence, Hamed Traoré entrevoit désormais le bout du tunnel. Le journal régional indique que l’attaquant pourrait reprendre prochainement l’entraînement collectif. Une étape déterminante, qui ouvrirait la voie à un retour dans le groupe professionnel.

Toujours d’après La Provence, l’ancien joueur d’Auxerre pourrait même être apte pour le Trophée des Champions, programmé le 8 janvier prochain face au PSG. Une échéance symbolique et sportive importante, qui offrirait à l’Ivoirien l’opportunité de signer son véritable retour sous les couleurs marseillaises lors d’un rendez-vous de prestige.

Si cette perspective se confirme, ce serait une excellente nouvelle pour l’OM. Le retour de Hamed Traoré permettrait d’apporter une solution supplémentaire en attaque et de faire souffler certains titulaires très sollicités depuis le début de la saison. Sans brûler les étapes, le club marseillais espère enfin pouvoir compter sur un joueur recruté pour apporter créativité et percussion dans le dernier tiers du terrain.

Après des mois de frustration et de travail en coulisses, l’heure du retour semble donc se rapprocher pour Hamed Traoré, dont la contribution sera scrutée de près dès son retour à la compétition.