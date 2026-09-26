OM : énorme coup dur confirmé !

L’Olympique de Marseille a communiqué officiellement ce vendredi soir concernant la blessure de Derek Cornelius avec la sélection canadienne. Le club confirme une sérieuse blessure à la hanche et prévient déjà qu’une période d’indisponibilité importante est à envisager. Un nouveau coup dur pour Bruno Genesio dans un secteur défensif déjà limité.

Les premières inquiétudes concernant Derek Cornelius sont désormais confirmées par l’OM.

Le défenseur canadien s’était blessé mercredi lors d’un entraînement avec sa sélection à Toronto. Une blessure survenue sans contact avec un autre joueur et qui avait nécessité son transport à l’hôpital pour passer des examens complémentaires.

Deux jours plus tard, l’Olympique de Marseille a publié un premier véritable point médical.

Une « sérieuse blessure à la hanche »

Le club confirme que son défenseur est sérieusement touché.

« Derek Cornelius a subi une sérieuse blessure à la hanche lors d’un entraînement avec la sélection canadienne. »

L’OM ne communique pas encore la nature précise de la lésion. En revanche, le club reconnaît déjà que les premières constatations laissent craindre une absence conséquente.

« La nature de sa blessure laisse d’ores et déjà envisager une période d’indisponibilité importante. »

La durée exacte de son absence reste donc à déterminer, mais l’hypothèse d’un retour rapide est désormais écartée par le communiqué marseillais.

Marsch avait évoqué « quelques mois »

Cette communication vient confirmer les fortes inquiétudes exprimées quelques heures auparavant par Jesse Marsch.

Le sélectionneur canadien avait expliqué que le genou de Cornelius était resté bloqué dans le sol au moment d’un appui, entraînant un mouvement forcé au niveau de la hanche.

Marsch avait surtout estimé que la blessure pourrait tenir le défenseur éloigné des terrains pendant « quelques mois ».

Il faut toutefois rester prudent sur ce point : l’OM n’a pas encore confirmé une durée d’indisponibilité de plusieurs mois.

Les staffs médicaux marseillais et canadien restent en contact et de nouveaux examens doivent permettre d’établir un diagnostic plus précis.

Un nouveau problème en défense pour Genesio

Cette blessure représente quoi qu’il arrive un nouveau coup dur pour Bruno Genesio.

Cornelius n’était pas un titulaire indiscutable depuis le début de la saison, mais il constituait l’une des solutions disponibles dans l’axe de la défense, notamment dans un effectif qui manque déjà de profondeur.

Le Canadien avait notamment débuté la rencontre de Ligue Europa face au Besiktas.

Genesio va désormais devoir composer sans lui pendant une période qui s’annonce longue.