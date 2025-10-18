OM : énorme coup dur pour Gouiri !

OM : Amine Gouiri opéré de l’épaule, absent trois mois et incertain pour la CAN

L’Olympique de Marseille a annoncé, ce samedi soir, qu’Amine Gouiri sera écarté des terrains pendant environ trois mois à la suite d’une opération de l’épaule droite. L’attaquant algérien, de nouveau touché avec sa sélection, risque de manquer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc.

Une rechute avec la sélection algérienne

Préservé lors du large succès marseillais face au Havre (6-2), Amine Gouiri s’était blessé le 14 octobre dernier, lors du match entre l’Algérie et l’Ouganda (2-1). Déjà victime de plusieurs épisodes de luxation ces derniers mois, l’attaquant a cette fois été contraint de passer par la case opération.

Dans un communiqué publié ce samedi soir, l’OM a précisé que cette intervention « décidée d’un commun accord entre le joueur et le club » visait à « lui permettre de retrouver toutes ses capacités physiques sans appréhension et de revenir plus fort sur les terrains ».

Un coup dur pour Marseille et l’Algérie

Cette indisponibilité estimée à trois mois constitue un vrai coup d’arrêt pour le joueur de 25 ans, auteur d’un début de saison encourageant sous les ordres de Roberto De Zerbi. Elle prive également l’entraîneur olympien d’une option offensive importante alors que l’équipe est en pleine dynamique en championnat.

Pour la sélection algérienne, la nouvelle tombe également au plus mauvais moment. Gouiri s’annonce très incertain pour la Coupe d’Afrique des Nations, programmée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Sauf rétablissement plus rapide que prévu, Amine Gouiri devrait effectuer son retour à la compétition au début de l’année 2026. En attendant, l’OM devra composer sans lui pour la fin de la phase aller, tandis que le joueur entamera une période de rééducation afin de mettre fin à ces blessures récurrentes à l’épaule.