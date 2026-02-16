OM : Entraineur, le journaliste Nicolò Schira confirme !

L’actualité chaude autour de l’Olympique de Marseille est dominée par l’incertitude du dossier Habib Beye pour le poste d’entraîneur. Après des avancées récentes, les négociations semblent gelées suite à des mouvements internes dans l’organigramme du club phocéen.

Négociations bloquées avec Beye après le départ de Benatia

Selon le journaliste Nicolò Schira sur son compte X, les discussions entre l’Olympique de Marseille et Habib Beye étaient en bonne voie concernant une éventuelle nomination de l’ancien défenseur – et entraîneur – au poste d’entraîneur, avec un accord de principe évoqué.

Cependant, ce dossier a connu une inflexion significative après la démission de Medhi Benatia de ses fonctions de directeur sportif au sein du club. Plusieurs médias rapportent que Benatia était le principal promoteur du projet Beye à Marseille, et que son départ perturbe aujourd’hui l’avancée du dossier.

Des sources complémentaires indiquent que les relations entre l’OM et Beye se sont refroidies après cette démission et que les échanges n’ont pas permis de finaliser l’accord initialement envisagé.

Quid du prochain coach de l’OM ?

Cette incertitude intervient alors que l’Olympique de Marseille est encore à la recherche d’un coach permanent après le départ de Roberto De Zerbi, et que Pancho Abardonado assure l’intérim sur le banc marseillais.

Sur le plan institutionnel, la fin de mission de Medhi Benatia modifie durablement la dynamique interne, car c’est lui qui avait impulsé le rapprochement avec Beye. Les discussions avec l’intéressé sont désormais au point mort tant que la direction du club n’a pas clarifié sa stratégie et son organigramme pour le poste d’entraîneur.

Dans ce contexte, l’OM doit gérer à la fois la suite de la saison de Ligue 1 et les décisions sportives fortes liées à son futur coach, un dossier qui reste ouvert et suivi de près par les observateurs du football français.