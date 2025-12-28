OM : Equipe type 2026, un seul Marseillais contre 10 joueurs du PSG !

L’Olympique de Marseille tient son représentant dans l’équipe type 2025 de Ligue 1 établie par L’Équipe. Dans un onze largement dominé par le Paris Saint-Germain, Mason Greenwood est le seul joueur non parisien à figurer dans cette sélection de référence. Une distinction forte pour l’attaquant anglais, qui s’impose dans un contexte de domination quasi totale du PSG sur l’année civile.

L’équipe type dévoilée par la rédaction du quotidien sportif met en avant dix joueurs sacrés champions de France avec Paris, sous la direction de Luis Enrique. Le PSG a marqué l’année 2025 en raflant six trophées majeurs, dont la Ligue des champions, ce qui explique une présence massive de joueurs parisiens dans ce onze. Dans ce paysage largement rouge et bleu, la présence de Greenwood fait figure d’exception.



Aligné au poste d’ailier droit, l’attaquant de l’OM a réussi à s’imposer grâce à une régularité et une efficacité remarquées tout au long de l’année. Meilleur buteur de Ligue 1 sur l’année civile 2025 avec 22 réalisations, Greenwood a logiquement marqué les esprits. Lors du vote organisé par L’Équipe, il a terminé troisième parmi les milieux offensifs et attaquants, devançant notamment deux joueurs du PSG : Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola.

Greenwood seul non parisien !

Cette reconnaissance individuelle s’inscrit dans une dynamique sportive solide. Sur la saison en cours, Mason Greenwood occupe actuellement la tête du classement des buteurs avec 11 buts inscrits en 15 matches. Son rendement offensif a joué un rôle majeur dans la deuxième place obtenue par l’Olympique de Marseille au printemps dernier, confirmant son statut de pièce maîtresse du dispositif marseillais.

Dans l’équipe type 2025, Greenwood accompagne Ousmane Dembélé, récemment sacré Ballon d’Or, et Désiré Doué dans le secteur offensif. Derrière eux, la domination parisienne est totale. Le gardien retenu est Gianluigi Donnarumma, désormais à Manchester City après son départ du PSG l’été dernier. La défense et le milieu sont composés d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz.

Côté marseillais, certains noms auraient pu prétendre à une place, comme Geronimo Rulli ou Adrien Rabiot, mais la rédaction de L’Équipe a privilégié la cohérence collective d’un PSG ultra-dominant. Dans ce contexte, la présence de Mason Greenwood apparaît comme un véritable signal fort pour l’OM, récompensant une saison de haut niveau et une performance individuelle qui dépasse le cadre collectif.