OM : Eric Di Meco a tranché pour la saison prochaine !

Alors que l’OM reste sous pression dans la course à la Ligue des champions, Eric Di Meco a pris position sur l’avenir d’Habib Beye. L’ancien défenseur estime que le technicien marseillais mérite d’être maintenu s’il atteint ses objectifs.

Di Meco défend la stabilité autour d’Habib Beye

La situation de l’Olympique de Marseille continue de susciter de nombreux débats, malgré une dynamique récente plutôt positive en Ligue 1. Avec trois victoires lors des quatre derniers matchs, Habib Beye a relancé son équipe dans la course au podium, mais les interrogations persistent autour de son avenir sur le banc marseillais.

Dans le Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco a clairement affiché son soutien à l’actuel entraîneur olympien : « Si tu prends un entraîneur en cours de saison comme Habib Beye, si tout se passe bien, c’est pour lui laisser une année supplémentaire pour prouver ce qu’il vaut. Parce que si c’est pour faire le pompier de service sur les 4 derniers mois, tu prends un habitué ».

L’ancien joueur de l’OM met ainsi en avant une logique de continuité, estimant qu’un projet sportif ne peut se construire sur quelques mois seulement.

Un match décisif face à Lille pour l’avenir de l’OM

Dans son analyse, Eric Di Meco insiste également sur le profil de Habib Beye, qu’il juge adapté aux exigences du club phocéen : « Si tu prends un Habib Beye qui a de grandes ambitions, tu continues avec lui. Il a la fraîcheur et le profil : ancien joueur marseillais, jeune entraîneur, qui a envie de performer et d’entraîner des grands clubs. Si tu mises sur lui, c’est que tu vas lui donner sa chance s’il réussit sur les cinq mois qui viennent. »

Ces propos interviennent à la veille d’un rendez-vous crucial pour l’Olympique de Marseille. Le choc face à Lille au Vélodrome (17h15) s’annonce déterminant dans la lutte pour les places qualificatives en Ligue des champions.

Dans ce contexte, la performance de l’OM sur cette fin de saison pourrait directement conditionner l’avenir de Habib Beye, alors que la stabilité du projet sportif reste un enjeu central pour le club marseillais.