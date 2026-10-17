OM : Pour Éric Di Meco, « le constat est terrible… »

Éric Di Meco a vivement critiqué l’ère Frank McCourt à l’OM. Le consultant de RMC déplore l’absence de trophée malgré les investissements réalisés. Il s’inquiète également du début de saison très difficile du club marseillais.

Éric Di Meco dénonce le bilan de Frank McCourt

Voilà dix ans que Frank McCourt est devenu le propriétaire de l’OM. Malgré d’importants investissements, l’homme d’affaires américain n’a jamais vu le club marseillais soulever un trophée. Le texte souligne également que les dépenses engagées l’ont été à perte, au moment où le propriétaire réclame désormais des économies après avoir constaté les difficultés financières du club.

Le consultant de RMC fustige l’absence de résultats

Sur les ondes de RMC, Éric Di Meco s’est montré particulièrement remonté contre la gestion de l’OM. L’ancien latéral gauche, champion d’Europe en 1993, estime que l’argument de la domination du PSG ne suffit pas à expliquer l’absence de titres marseillais. Il rappelle que d’autres clubs ont remporté des trophées pendant cette période.

« On va mettre de côté l’aspect économique. Huit cents millions dans le club, merci beaucoup. Je ne doute pas que lorsqu’un Américain vient investir dans un club de foot, il a aussi d’autres idées en tête que le club de foot. Il était aussi venu faire du business à Marseille. Mais tu n’achètes pas un club de foot pour perdre ou regarder les matchs de Ligue des champions à la télévision un an sur deux. À Marseille, l’OM est plus qu’un club de foot. »

« Le constat est terrible. Je veux bien que le PSG ait vampirisé les titres. Sauf que si tu fais le compte des titres nationaux que Paris a lâchés, tu verras que ce n’est jamais pour nous ! L’excuse du PSG est moyenne car d’autres ont gagné pendant ce temps-là. »

« Tu ne fais pas rêver ou tu as rarement fait rêver tes supporters ! C’est catastrophique ! Aujourd’hui, le constat est terrible pour lui. »

Un début de saison marqué par six défaites

La situation sportive renforce encore les critiques du consultant. Après la soirée de Ligue Europa au Vélodrome face à l’Olympiakos, l’OM a subi sa sixième défaite en huit matchs toutes compétitions confondues. Le club phocéen n’a par ailleurs enregistré aucune nouvelle signature durant l’été, dans un contexte économique présenté comme très difficile.

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