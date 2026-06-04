OM : Éric Di Meco juge le choix Bruno Genesio (par rapport à Galtier)

Alors que Bruno Genesio apparaît comme le grand favori pour prendre les commandes de l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco a apporté son soutien au technicien français. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien défenseur olympien a salué un profil expérimenté, parfaitement adapté aux besoins actuels du club phocéen.

Un profil qui correspond aux attentes de l’OM

Depuis plusieurs jours, le nom de Bruno Genesio revient avec insistance du côté de la Commanderie. L’ancien entraîneur de Lyon et de Lille semble cocher de nombreuses cases recherchées par la nouvelle direction marseillaise emmenée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi.

Un constat partagé par Éric Di Meco, qui estime que le technicien de 59 ans correspond exactement au profil annoncé pour relancer le projet olympien.

« Il entre parfaitement dans le profil de ce qu’on annonçait : un entraîneur français qui connaît très bien la Ligue 1. »

L’ancien international français a toutefois rappelé qu’il avait initialement une préférence pour Christophe Galtier, avant de reconnaître les nombreuses qualités du coach lillois.

« Je militais pour Christophe Galtier parce qu’il a gagné partout où il est passé. »

Genesio, un entraîneur respecté en Europe

Pour Di Meco, l’expérience acquise par Bruno Genesio au plus haut niveau constitue un véritable atout pour l’OM, notamment à l’heure où le club doit reconstruire après une saison agitée.

L’ancien consultant de RMC souligne notamment les performances réalisées par le technicien français sur la scène européenne avec Lyon puis Lille.

« Bruno a une grande expérience et il a fait des coups dans des clubs comme Lille et Lyon, notamment en Coupe d’Europe. Il a battu quasiment tous les meilleurs entraîneurs d’Europe en Ligue des champions. »

Des références qui plaident en sa faveur alors que Marseille cherche à retrouver de la stabilité après les départs successifs de Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Di Meco défend son calme face à la pression marseillaise

L’une des critiques régulièrement adressées à Bruno Genesio concerne son tempérament jugé plus discret que certains profils habitués aux environnements sous haute tension.

Un argument que balaie totalement Éric Di Meco, convaincu que le calme du technicien pourrait justement devenir une force dans le contexte marseillais.

« Je trouve que c’est un bon profil avec un caractère calme et expérimenté. C’est une qualité et je vais lui souhaiter bonne chance car j’ai envie qu’il réussisse. »

L’ancien latéral de l’OM a même tenu à casser un cliché souvent associé au club olympien.