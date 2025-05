OM : Éric Di Meco déçu par De Zerbi !

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – Présent dans le « Moscato Show » sur RMC Sport, l’ancien défenseur de l’OM a livré un avis mitigé sur la première saison de Roberto De Zerbi à la tête du club marseillais.

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à tourner la page d’une saison décevante, Éric Di Meco a profité de son passage dans l’émission Le Moscato Show sur RMC Sport pour partager son point de vue sur Roberto De Zerbi, nommé entraîneur l’été dernier. Fidèle à son franc-parler, le consultant n’a pas mâché ses mots, dressant un premier bilan personnel entre espoirs initiaux et déceptions sur le terrain.

A lire aussi : Le transfert de Henrique bientôt finalisé, la piste David, et un coup dur pour De Zerbi ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

Un avis en demi-teinte

« Bien sûr, quand les dirigeants annoncent De Zerbi, je suis très content. Ensuite, il faut regarder une dizaine de matchs pour comprendre ce qu’il veut mettre en place. Il n’y a donc pas un seul supporter marseillais, ni même de consultant, qui en avait vu autant l’an dernier. Je l’ai donc découvert sur la durée, et j’avoue que j’ai été déçu. J’ai même eu du mal, cette saison, à regarder les matchs de l’OM jusqu’au bout : je me suis souvent ennuyé. J’ai hâte de le voir la saison prochaine avec une équipe de l’OM qui joue la Ligue des champions, avec des moyens supplémentaires et, peut-être, une implication plus forte dans le recrutement, car je ne suis pas sûr que De Zerbi ait choisi la grande majorité de son effectif cette année. J’espère qu’on pourra lui donner les joueurs dont il a besoin pour son système de jeu. »

Une sortie qui illustre à la fois les attentes autour du projet De Zerbi et le scepticisme qui persiste chez certains observateurs, après une première année en demi-teinte.

A lire aussi : Mercato OM : Une option en Ligue 1 pour Mbemba (déjà libre) ?

Retrouvez Toute l’actualité du mercato de l’OM ici