OM – ESTAC : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit l’ESTAC pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’ESTAC aura lieu à 20h45 à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video

Gardien :

Mandanda, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Payet, Harit, Milik

ESTAC

Gardiens :

Gallon, Moulin, Rénot

Défenseurs :

Biancone, El Hajjam, Giraudon, Kaboré, Koné, Rami, Salmier

Milieux :

Chadli, Chambost, Chavalerin, Dingomé, Kouamé, Tardieu

Attaquants :

OM :

Pau Lopez – Saliba, Balerdi, Luan Peres – Kamara, Rongier – Payet, Konrad, Guendouzi, Harit – Dieng

Metz :

Gallon – Rami, Giraudon, Salmier – Kaboré, Kouamé, Chavalerin, Biancone – Dingomé – Touzghar, Ripart

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’arbitre désigné pour OM – Troyes ce dimanche est monsieur Jérémie Pignard, assisté par Aurélien Drouet et Julien Aube… Le quatrième arbitre sera Mickaël Leleu. Les deux arbitres assistants vidéo seront Eric Wattellier et Abdelali Chaoui

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« On pense toujours que c’est un groupe qui doit continuer à travailler. C’est un groupe jeune et quasiment neuf à cause des problèmes qu’il y a eu par le passé. On a besoin d’une évolution totale pour pouvoir avoir des conclusions sur nos nécessités avant le mercato, pour pouvoir corriger quelque chose dans cet effectif. On verra ça le moment venu. On doit retrouver l’équipe du début de saison, qui était un peu plus convaincue de cette idée et qui a fait de très bons matchs, notamment en Ligue Europa. On doit aussi se consolider dans la régularité sur plusieurs matchs et ça, c’est à nous en tant que staff de travailler tout ça ».« Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/11/2021